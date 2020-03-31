"هيئة المعرفة": أولياء الأمور ليسوا مطالبين بسداد رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن أولياء الأمور ليسوا مطالبين بسداد رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث، وفي حال قام ولي الأمر بالدفع المسبق، فعلى مزود الخدمة الاتفاق مع ولي الأمر على آلية الاسترداد، وذلك في ظل قرار وزارة التربية والتعليم باستمرار تطبيق نظام «التعلم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي الجاري، لطلبة المراحل التعليمية المختلفة في كل مدارس الدولة.

وقالت الهيئة إذا دفع ذوي الطالب رسوم الحافلة المدرسية للفصل الدراسي الثالث، فعليه التواصل مع مزود الخدمة للاتفاق فيما بينهما على آلية استرداد هذه الرسوم، مؤكدة أن ذوي الطالب والمدرسة ومزود الخدمة يمكنهم التوصل إلى صيغة مشتركة لرد رسوم الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، مراعاة لظروف كل الأطراف.

وتفصيلا قالت الهيئة "تنظم العلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر كافة الجوانب المتفق عليها بين الطرفين فيما يتعلق برسوم المواصلات والطريقة التي يتم تقديم الخدمة من خلالها، سواء من خلال المدرسة أو من خلال مزود الخدمة".

وكانت إحدى المدارس الخاصة بدبي أرسلت الاسبوع الماضي رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تفيد بأهمية التوجه الي الإدارة لاستعادة رسوم الحافلات المدفوعة للفصل الدراسي الثالث أو احتسابها من رسوم اقساط الرسوم المدرسية للفصل الدراسي الثالث او الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وأكدت إدارة المدرسة ان أسطول الحافلات خاص بها ولم تقوم بتأجيرها لذلك اعادت الرسوم لأولياء الأمور وستتحمل اجور السائقين وذلك بعد مطالبات من عدد من أولياء الأمور برسوم الحافلات خلال الإعلان الأولى لتطبيق المبادرة للأسبوعين ومع استمرارية المبادرة لآخر العام تم ترحيل رسوم الحافلات الي اقساط الفصل الدراسي الثالث او الأول من العام الدراسي المقبل.

واكدت المدارس ان لديها تكلفة تشغيلية ملتزمة بها في حال كان التعلم من داخل المدرسة او عن بعد من خلال دفع اجور الكادر التدريسي و الإداري و تكلفة خطتها التطويرية والتعليمية التي تمكنها من السير قدمًا في توفير برامجها التعليمية.

ومن جانبها منحت مؤسسة النجاح التعليمية تخفيض عن رسوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة 20٪ في مدرستيها هورازين الإنجليزية وهورايزن الدولية .

وقال رضا خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النجاح التعليمية، أن المجموعة تقدم مبادرتها لتخفيف الأعباء عن الأهل، وتشمل المبادرة جميع المراحل التعليمية، ويأتي ذلك بعد التحديث الأخير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) باستمرار لتطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020».

وأضاف خان «إن نجاح المؤسسة التعليمية مبني على أسس الروح المجتمعية ومنذ التأسيس تتبع المؤسسة نهج "الطفل أولاً" وفي هذه الأوقات غير المسبوقة، أبدى المجتمع أبهى أشكال التعاون والتكاتف، ونحن بدورنا نبادر لمساعدة العائلات لتخطي هذه المرحلة الصعبة، كما ستقوم مدارسنا بإجراء تحسينات على نظام التعلم عن بعد لمساعدة الأهل على التكيف مع الفترة القادمة الطويلة نسبياً، لنتأكد من أن جميع الطلاب يتلقون التعليم السليم لغاية إعادة افتتاح المدارس.

وذكر إيان والاس، مدير مدرسة هورازين الإنجليزية ان المدرسة ستحافظ على نهج التدريس المتمحور حول الطفل خلال هذه الفترة غير المسبوق، وسوف يواصل مدرسونا تقديم نظام التعلم عن بعد بمستويات متميزة لجميع طلابنا، وهم مجهزون بالكامل لمواصلة ذلك حتى نهاية هذا العام الدراسي.

ومن جانبه قال دارين غيل مدير مدرسة هورايزين الدولية، ان خطة الإغاثة هذه يمكن أن تدعم الأهل والطلاب لتجاوز هذه الظروف و رد الجميل لدولة الإمارات، وتقدم بالشكر للمعلمين علي مساهمتهم الاستثنائية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، والشكر موصول للأهل لتفانيهم وقدرتهم على التكيف مع تجربة التعلم عن بعد بفترة قياسية ونتطلع إلى نهاية إيجابية وناجحة لهذا العام الدراسي.