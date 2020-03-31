هورايزن الدولية تمنح خصماً 20% على رسوم الفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

منحت مؤسسة النجاح التعليمية تخفيضا عن رسوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة 20٪ في مدرستيها هورازين الإنجليزية وهورايزن الدولية.

وقال رضا خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النجاح التعليمية، أن المجموعة تقدم مبادرتها لتخفيف الأعباء عن الأهل، وتشمل المبادرة جميع المراحل التعليمية، ويأتي ذلك بعد التحديث الأخير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) باستمرار لتطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020».

وأضاف خان «إن نجاح المؤسسة التعليمية مبني على أسس الروح المجتمعية ومنذ التأسيس تتبع المؤسسة نهج "الطفل أولاً" وفي هذه الأوقات غير المسبوقة، أبدى المجتمع أبهى أشكال التعاون والتكاتف، ونحن بدورنا نبادر لمساعدة العائلات لتخطي هذه المرحلة الصعبة، كما ستقوم مدارسنا بإجراء تحسينات على نظام التعلم عن بعد لمساعدة الأهل على التكيف مع الفترة القادمة الطويلة نسبياً، لنتأكد من أن جميع الطلاب يتلقون التعليم السليم لغاية إعادة افتتاح المدارس.

وذكر إيان والاس، مدير مدرسة هورازين الإنجليزية ان المدرسة ستحافظ على نهج التدريس المتمحور حول الطفل خلال هذه الفترة غير المسبوق، وسوف يواصل مدرسونا تقديم نظام التعلم عن بعد بمستويات متميزة لجميع طلابنا، وهم مجهزون بالكامل لمواصلة ذلك حتى نهاية هذا العام الدراسي. ومن جانبه قال دارين غيل مدير مدرسة هورايزين الدولية، ان خطة الإغاثة هذه يمكن أن تدعم الأهل والطلاب لتجاوز هذه الظروف و رد الجميل لدولة الإمارات، وتقدم بالشكر للمعلمين علي مساهمتهم الاستثنائية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، والشكر موصول للأهل لتفانيهم وقدرتهم على التكيف مع تجربة التعلم عن بعد بفترة قياسية ونتطلع إلى نهاية إيجابية وناجحة لهذا العام الدراسي.