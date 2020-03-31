« البيان» تواكب أول مناقشة دكتوراه عن بعد في جامعة الوصل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

واكبت «البيان» مناقشة رسالة دكتوراه عن بعد للطالبة أحلام إبراهيم التي تدرس برنامج الدكتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص «الفقه» بجامعة الوصل بدبي، صباح أمس، رسالتها للدكتوراه عن بعد، والتي تعتبر أول رسالة تناقش عن بعد على مستوى جامعات الدولة، تحت عنوان «أثر القواعد الفقهية في عقود العمل من قانون المعاملات المدنية الاتحادي الإماراتي». ونوقشت الرسالة عبر استخدام برنامج (Teams)، المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يتم بالصوت والصورة، وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور يوسف حسين رئيساً ومناقشاً داخلياً (جامعة الوصل)، والأستاذ الدكتور الحاج محمد الدوش من جامعة الإمارات، مناقشا خارجياً، والدكتور إبراهيم ربابعة مناقشاً داخلياً من جامعة الوصل، والدكتور محيي الدين إبراهيم مشرفاً من جامعة الوصل.

ووفر فريق الدعم التقني بالجامعة كل المتطلبات اللازمة لإجراء عملية المناقشة عن بعد، كما تم بث مباشر وحي للمناقشة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث تناولت الرسالة موضوعاً يتعلق باهتمام المجتمع الإماراتي وعقود العمل وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الإماراتي.

إنجاز

من جهته، أوضح معالي جمعة الماجد بأن مناقشة أول رسالة دكتوراه عن بعد على مستوى جامعات الدولة يعتبر إنجازاً نفخر به، مؤكداً على جاهزية جامعة الوصل واستمرارها في إكمال رسالتها نحو الريادة والتميز.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل أن الجامعة أسهمت في تقديم أكثر من 1100 بحث علمي محكم في مجال الدراسات الإنسانية، ودراسات تهتم بشكل مباشر بقضايا المجتمع الإماراتي للإسهام في تطوير وخدمة المجتمع، حيث تم نشر أكثر من 588 بحثاً علمياً محكماً ضمن أعداد مجلة الجامعة، والتي صدر منها (58) عدداً، إضافة إلى أكثر من 245 رسالة علمية، منها (179) رسالة ماجستير، و 67 رسالة دكتوراه، وبلغ عدد خريجات برنامج الدراسات العليا (240) طالبة منهن (177) خريجة في الماجستير، و(63) خريجة في الدكتوراه.

اتفاقيات علمية

من جهة أخرى، أفاد مدير جامعة الوصل أن الجامعة تتطلع لعقد اتفاقيات مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، تطويراً لخطة البحث العلمي ونشاط أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلبة، وإنتاج بحوث علمية مشتركة، تهدف كلها لتطوير وتنمية البحث العلمي ودعماً لطلبة الجامعة للاستفادة من الاتفاقيات.

وأكد مدير الجامعة على تبني توجيهات معالي جمعة الماجد بشأن توفير الدعم وإتاحة كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لإنجاح عملية التعلم عن بعد، وتنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم في شأن اعتماد التعلم عن بعد، والذي بدأ بالفعل من يوم الأحد الموافق 22/‏‏3/‏‏2020، حيث تم إنجاز أكثر من (600) محاضرة عن بعد في برامج الجامعة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وأفاد بأن الإشراف على طلبة الدراسات العليا يتم عن طريق التعلم عن بعد، حيث تم الوقوف على جاهزية الطلبة لاستخدام وسائل التعلم عن بعد ومدى توفرها من خلال استبانة تم توزيعها على الطلبة، والتي أكدت جاهزية الطلبة واستعدادهم لممارسة التعلم عن بعد باستخدام برنامج teams وتم فتح حسابات لجميع الطلبة والطالبات، ولأعضاء الهيئة التدريسية، وأن الجامعة سخرت كل إمكانيتها من أجل العمل على إنجاح عملية العملية التعليمية، والتي تتم الآن بسلاسة تامة.