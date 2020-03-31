«التربية» تخصص ساعتين يومياً للتواصل مع خبير برمجة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

خصصت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية ساعتين يومياً للتواصل المباشر مع خبير برمجة متخصص في MS TEAMS، عبر قنوات التواصل الاجتماعي لإدارة التدريب، وذلك للرد على أي استفسارات من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين يومياً من الساعة 1و30 دقيقة ظهراً وحتى 3:30 دقيقة عصراً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أولياء الأمور شركاء في إنجاح العملية التعليمية، وعليهم تشجيع أبنائهم للمشاركة في حصة التعلم عن بُعد التي تبث مباشرة، من خلال اتباع عدة طرق تزيد من تفاعل الطالب خلال الحصة الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكد من أداء الطالب للمهام التعليمية وحضور الدروس الإلكترونية وتنفيذ الواجب المنزلي، ومساعدتهم من حيث تهيئة بيئة تعليمية في المنزل والعمل على تطوير المهارات التكنولوجية للأبناء ولأولياء الأمور.

ومن جهة أخرى شارك أكثر من 3500 طالب وطالبة بمبادرة #ساعة_برمجة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم عبر منصاتها الذكية، لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات تحاكي حقولاً معرفية عدة كالبرمجة والتفكير الإبداعي والتكنولوجيا.

وتقدم المبادرة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية دروساً متخصصة في مفاهيم المواطنة الرقمية واللوغاريتمات والتسلسل والبيانات والذكاء الاصطناعي وترتقي بطاقاتهم الإبداعية في هذه المجالات الحيوية.