جامعة الشارقة تستأنف الدراسة عن بعد ابتداءً من 5 أبريل

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أعلن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بدء عطلة الربيع منذ أمس في الجامعة وحتى الثاني من أبريل المقبل، مبيناً أن الدراسة سوف تستأنف الدراسة عن بعد في الخامس من أبريل المقبل، كما أن التقويم الأكاديمي بالجامعة سار على ما هو عليه دون تغيير، لأن إدارة الجامعة كانت جاهزة لعملية التعلم عن بعد منذ فترة طويلة، وكانت تمارسه في الفروع التي تنضوي تحت لوائها.

وبين أنه عندما وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق نظام عملية التعلم عن بعد نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها كافة دول العالم، بدأنا فوراً في التطبيق بالسابع من مارس الماضي، وأن العملية كانت تسير بصورة سلسة، وشهدت تفاعلاً وحضوراً كبيراً من الهيئة التدريسية بالجامعة ومن الطلبة بمختلف تخصصاتهم.

وأضاف مدير جامعة الشارقة أنه خلال الفترة الماضية لم تواجهنا أي عوائق في عملية تطبيق التعليم عن بعد سواء أكانت فنية أم تقنية، لأن كافة البرمجيات والبرامج التقنية كانت متوفرة لدينا، ومنها برنامج المايكروسوفت تيم والبلاك بورد والزوم، إضافة إلى برنامج تقنيات الفيديو والتلفزيون، فتم تطبيقها حسب البرنامج والتخصص، وأن هناك بعض الطلبة لديهم مختبرات، فتم تصوير التجربة والأجهزة، حتى يتمكن الطالب وهو جالس في بيته من أن يتابع ويحلل ويقدم النتائج للأستاذ الجامعي.