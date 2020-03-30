«الإمارات لمتلازمة داون» تبدأ تطبيق «التعلم عن بُعد»

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أكدت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون لـ«البيان»، أنهم بدأوا تطبيق منظومة التعلم عن بعد، ضمن التدابير الاحترازية الوقائية التي تتخذها الجمعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

خطط جاهزة

وأشارت جعرور إلى جاهزية الجمعية لمتابعة الخطط التربوية الفردية والخطط العلاجية والبدائل والتدابير المتاحة لتعويض المستفيدين والمحافظة على أقصى درجات التواصل والجاهزية الكاملة، مبينة أن فريق العمل من المعلمين والمختصين في الجمعية عكف على العمل لتجهيز الأفلام القصيرة وأوراق العمل التي تساعد أولياء أمور المستفيدين لمتابعة تنفيذ الأهداف من المنزل وضمان سير الخطة التعليمية الفردية لكل مستفيد، دون أن يتأثر أصحاب الهمم من الانقطاع عن تلقي الخدمات المباشرة في مركز التطوير وإشراك أولياء الأمور في تنفيذ الأهداف وتقديم الدعم الكامل لهم لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الدولة وعلى أعلى المستويات للوقاية من الفيروس، موضحة أنه من المهم الآن أن نبقي أبناءنا من ذوي متلازمة داون بعيدين عن أي مصدر يشكل خطورة عليهم وعلى أهاليهم لضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس المنتشر عالمياً، وشددت على مسؤولية كل فرد ودوره الكبير في درء المخاطر باتباع السلوكيات الصحيحة والالتزام بالتعليمات الصحيحة من مصادرها المعتمدة.

تعليق فعاليات

وأفادت بأنه تقرر تعليق الفعاليات التي كان من المزمع إقامتها في شهر مارس أهمها فعالية ومهرجان الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف يوم 21 مارس من كل عام بالإضافة إلى بطولة البوتشي الثالثة عشرة لمتلازمة داون على مستوى الدولة وحتى إشعار آخر، فيما عبرت عن شكرها وتقديرها لأولياء الأمور لتعاونهم وتفاعلهم لما فيه مصلحة أبنائهم، وأشادت بتدريبات المناصرة الذاتية والتي تهدف إلى تمكين ذوي متلازمة داون من التعبير عن أنفسهم وحقوقهم والتي تتم الآن بدعم من الأهالي نظراً لتوقف جلساتها التي أنجز منها 12 جلسة لمناصرين على مستوى الدولة، خاصة أن أصحاب الهمم بحاجة إلى متابعة حثيثة واستمرارية وتكرار لضمان ثبات المعلومات وتعميمها.

توعية

وأضافت أن الجمعية أتاحت إمكانية «العمل عن بُعد» وتطبيق ساعات العمل المرنة لمن تقتضي طبيعة عملهم الدوام في الجمعية بالإضافة إلى مراعاة ظروف الجميع وخاصة الأمهات، لافتة إلى أنهم يحرصون على نشر التوعية للموظفين والمستفيدين بأهمية الإجراءات الوقائية والعمل على تعقيم المكاتب، وكافة الأدوات والوسائل في كافة المواقع ما يكفل حماية الجميع وسلامتهم وأسرهم دون الإخلال بالالتزامات المهنية وسير العمل.