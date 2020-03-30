جامعة دبي تدعو الطلبة لاستثمار «التعلم عن بعد»

المصدر: (دبي - وام)

دعا الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، طلبة المدارس والجامعات كافة للاستفادة من فرصة التعلم عن بعد خدمة لدولة الإمارات وأهدافها، جاء ذلك في كلمة عبر فيديو بثته الجامعة طلب منهم من خلاله التعامل بجدية مع موضوع التعلم عن بعد كونه فرصة تاريخية للمساهمة في الطفرة التعليمية التي تجتاح العالم اليوم.

وقال إن التعلم عن بعد أصبح ممكناً لأي شخص من أي مكان وعبر أي جهاز وخاصة في دولتنا وخدماتها الذكية وبنيتها التحتية في مجالي التعليم وتقنية المعلومات.

ودعا الطلبة للاستجابة لتوجيهات الدولة في مجال الحفاظ على السلامة العامة مردداً شعار «خلك-بالبيت». وكانت جامعة دبي قد بدأت في تطبيق برنامج التعليم عن بعد في جميع كلياتها بالإضافة إلى مركز التطوير التنفيذي.