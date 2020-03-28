مركز الشارقة لصعوبات التعلم يعفي طلبته من الرسوم لثلاثة شهور

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مركز الشارقة لصعوبات التعلم إعفاء منتسبيه من رسوم الجلسات للشهور الثلاث المقبلة وحتى نهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن توجهات إدارة المركز لدعم الأسرة والطلبة والمساهمة في الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة للحد من فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي هذا السياق تقدم إدارة مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود والذي ساهم بنقلة نوعية للجهود التي يقدمها المركز للطلبة ومهد لإعفاء الطلبة من الرسوم للشهور الثلاثة القادمة، وفي هذا السياق أكدت سعادة الدكتورة هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم بأن إعفاء الطلبة من الرسوم يأتي تزامناً مع رؤية المركز الهادفة إلى الاستمرار بتنفيذ البرامج المعتمدة لتعليم الطلبة، ومساعدة الأسر الكريمة على الاستمرار بتعليم أبنائهم في جميع الظروف، وأوضحت بأن جميع الجلسات ستقدم للطلبة بنظام التعليم عن بعد والذي استعد له المركز بشكل تقني وعلمي مميزين ووفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن وبما يكفل ايصال المعلومة بشكل جيد للطلبة، واستطردت السويدي في حديثها بأن جميع خدمات المركز ستكون مستمرة عن بعد وبالشكل المعتاد عليه، خاصةً أن جميع موظفي المركز مستمرين بالعمل عن بعد ولديهم الجاهزية لتلبية جميع الخدمات وفقاً للآليات المتبعة، وذلك من خلال الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي أوجدها المركز واعتمدها للاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية وبما يسهل مهمة سير العمل واستمرارية استفادة المجتمع من الخدمات المقدمة من قبل المركز، إضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص خط ساخن للرد على الاستفسارات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً على الرقمين: 0508999490 و0508999447. وقدمت مدير المركز الشكر والتقدير لأولياء الأمور الكرام للتعاون المشترك بينهم وبين مركز الشارقة لصعوبات التعلم وهو الذي كان له الأثر الأكبر في إنجاح تجربة التعلم عن بعد في وقت قياسي.