«التربية» تقيس تنفيذ مبادرة «التعلّم عن بُعد» خلال أسبوعها الأول

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تقيس وزارة التربية والتعليم تنفيذ مبادرة «التعلم عن بعد» التي أكملت أسبوعاً منذ إطلاقها، للمراحل التعليمية كافة بجميع المدارس الحكومية والخاصة، على مستوى الدولة، عن طريق إجراء استبانة لاستطلاع آراء أولياء أمور الطلبة حول «التعلم عن بعد»، وجاهزية المنزل، والوقوف على التحديات التي واجهتهم وواجهت المدارس الخاصة والحكومية في عملية التنفيذ خلال الأسبوع الأول من المبادرة، من خلال طرح عدد من الأسئلة.

وبدورها وزعت الوزارة ثلاث استبانات على أولياء أمور الطلبة واستبانة للمدارس الخاصة والأخيرة للمدارس الحكومية، وتم رفع التغذية الراجعة من الميدان التربوي لوزارة التربية الخميس الماضي لتحليل تلك الآراء واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ المبادرة التنفيذ الأمثل.

وتضمنت الاستبانة الأولى الخاصة بأولياء الأمور جاهزية المنزل، 7 أسئلة حول عدد الطلبة في المنزل، وعن المدارس التي يدرس فيها أبناؤهم هل هي مدارس حكومية أم خاصة، وهل يدرس أبناؤهم الطلبة مناهج الوزارة أم مناهج أخرى.

وعن عدد أجهزه الطلبة المتوفرة في المنزل، وهل يوجد بيئة مناسبة في المنزل للتعلم عن بعد لكل طالب (مكان مستقل لكل طالب)، وعن خدمة الإنترنت للمنزل هل هي متوفرة أم لا وما الشركة التي تزودهم بالخدمة إذا وجدت، وما سرعة الإنترنت لديهم.

تحديات

وتقيس الوزارة التحديات التي واجهت الميدان التربوي من خلال عدد من الأسئلة التي جاءت للوقوف على التحديات التي واجهتهم في الحصول على كلمات الدخول للأنظمة، وضعف شبكة الإنترنت في المنزل، والتأكد من وضوح الصوت أو الصورة للبث الحي، بالإضافة إلى سؤالهم عن المحتويات التعليمية المتوفرة هل هي كافية أم لا، وهل المدرسة توفر بثاً حياً للحصة، وعن التحديات التي تواجه أولياء الأمور في متابعة جميع أبنائهم للتعلم عن بعد؟ (بشكل أساسي للطلبة في الحلقة الأولى).

جاهزية

وتضمنت استبانة المدارس الخاصة الوقوف على جاهزية الأنظمة التي تعمل من خلالها المدرسة، وتضمنت معرفة نظام إدارة المدرسة لإدارة شؤون الطلبة، واسم نظام إدارة شؤون الطلبة وهل يوجد لدى المدرسة نظام إدارة التعليم الرقمي، واسمه، هل يتوفر في المدرسة إدارة امتحانات إلكترونية أونلاين، وهل يتوفر لديها نظام مراقبة الامتحانات الإلكتروني الآلي، وهل يتوفر في المدرسة نظام إدارة التعلم المرئي واسم النظام.وتقيس الوزارة مدى جاهزية الكادر التدريسي لديهم ونسبة المعلمين الذين لديهم أجهزة حاسب آلي في المنزل ولديهم خدمة إنترنت متوفرة في المنازل.

فضلاً عن جاهزية أنظمة المعلومات لدى المدرسة هل يوجد مركز بيانات خاص في المدرسة أو هل يمكنها استضافة نظام على السحابة cloud، والتأكد من أن المدرسة لديها كادر فني.

متابعة سير اليوم التعليمي

تتابع قيادات وزارة التربية والتعليم بشكل يومي سير عمل التعلم عن بُعد، من خلال مركزي الدعم والمتابعة عبر شاشات ذكية تمكنها من مشاهدة حصص مباشرة والتواصل مع الطلبة، والاستماع إليهم وأخذ التغذية الراجعة منهم بشأن تلقيهم واستيعابهم للدروس. ومن جانبها تواصلت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم فوزية غريب مع الطلبة، وحضرت حصصاً مباشرة مع المعلمين ووقفت على يوم دراسي متكامل في مبادرة التعلم عن بُعد.

وأكدت أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، حيث تقوم فرق العمل بالوزارة بمتابعة تطبيق المبادرة وسير عملية التعلم عن بُعد وتطمئن على دوران عجلة التعليم الافتراضي.