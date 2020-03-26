جامعة الوصل تخصص طاقم تمريضي للكشف عن القادمين لحرمها

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، لـ"البيان" عن تخصيص الجامعة لطاقم تمريضي مهمته الكشف عن كافة القادمين للجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والزائرين، وذلك عبر الجهاز الحرارى لقياس درجة الحرارة، وتعقيم اليدين قبل الدخول إلى حرم الجامعة بشكل يومي وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفايروس كورونا.

وأضاف أن الجامعة قامت بتعقيم جميع مرافق الجامعة والقاعات الدراسية ومكاتب الدراسة واسطول حافلاتها البالغ عدده 70 حافلة وسيستمر على مدار 3 أيام متواصلة، وأكد أن تفاعل طلبة الجامعة مع تجربة التعلم عن بعد، وذلك تماشيًا مع قرارات وزارة التربية والتعليم في شأن اعتماد التعلم عن بعد.

وأفاد بأنه قد تم عقد دورات تدريبية مكثفة لأعضاء الهيئة التدريسية البالغ عددهم 63 أكاديمي، على كيفية استخدام وسائل التعلم عن بعد، لضمان نجاح العملية التعليمية وفاعليتها واستمرارها، من خلال تدريبهم على كيفية إنشاء وإدارة عمليات التواصل مع الطلبة بشكل افتراضي عن بعد باستخدام عدة وسائل متاحة عبر البرنامج.

كما تم التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام وسائل التعلم عن بعد ومدى توفرها من خلال استبيان تم توزيعه على الطلبة، والتي أكدت جاهزيتهم الطلبة واستعدادهم لممارسة التعلم عن بعد.

وأشار إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير من خلال وضع قسم تقنية المعلومات على أهبة الاستعدادات، لافتا إلى توفير القسم لكل المتطلبات الضرورية لنجاح العملية التعليمية عن بعد، وتلافي أي صعوبات أو تحديات قد تواجه تطبيق النظام.

ودعا مدير الجامعة جميع الطلبة إلى التفاعل الجاد مع "التعلم عن بعد"، وستكون من خلاله امتحانات تقويمية سوف تجرى للطلبة.

وأفاد بأن الجامعة عقدت ورش تدريبية للطلبة والطالبات في جميع برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرنامج إنجاز، والبالغ عددهم 1274 طالب وطالبة، قبل تعطيل الدراسة على كيفية فتح حساباتهم على البرنامج المخصص لذلك والذي يتيح للأستاذ التواصل مع مجموعة كبيرة من الطلبة من خلال بث مباشر للمحاضرة وإجراء اختبارات قصيرة لضمان فهم الطلبة لمحتوى المحاضرات، وضمان سير عملية التعلم عن بعد بكل سلاسة.

وأضاف أن الجامعة استحدثت آليات جديدة لرصد أي ملاحظات أو تحديات قد تظهر خلال فترة التطبيق الفعلي لعملية التعلم عن بعد والتي ستبدأ من الساعة 8 ونصف صباحا وتستمر حتى السابعة والنصف مساء، بحيث تم تخصيص الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة، مشيرا إلى انه تم تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بأجهزة حديثة وذكية ومزودة بأنظمة حماية عالية، للتعامل مع النظام بفاعلية واستعدادا لتقديم المحاضرات من خارج مقر الجامعة أيضا.

وأفاد بأنه في حال استمر الوضع الصحي الطارئ فإن الجامعة اتخذت تدابير احتياطية لإجراء الامتحانات إلكترونية واستحدثت برامج لتقييم الطلبة عن بعد.