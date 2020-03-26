«التربية» تعقد لقاءات يومية إرشادية لأولياء الأمور

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعقد وزارة التربية والتعليم لقاءات يومية إرشادية لأولياء الأمور من قبل فريق التعلم الذكي حول البرامج الإلكترونية المطبقة في مبادرة التعلم عن بُعد، وذلك من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عص.

، وذلك في إطار حرصها على تقديم الدعم والإجابة عن أي استفسارات. وأتاحت الوزارة 5 روابط تمكّن أولياء الأمور من الانضمام إلى اللقاءات المباشرة، مؤكدة أن مبادرة التعلم عن بُعد مسؤولية الجميع، وحددت عدة إرشادات لأولياء الأمور خاصة بطلبة الحلقة الأولى قبل وأثناء وبعد الدرس، ليسترشدوا بها لإتمام عملية التعلم عن بُعد، من خلال دليل إرشادي لطلبة الحلقة الأولى.

وحدد الدليل عدة إرشادات قبل الدرس، منها تخصيص مكان مريح وهادئ للطلبة وارتداء الزي المناسب والحصول على القسط الكافي من النوم وتجنب السهر والالتزام بتناول الغذاء الصحي والتهيئة النفسية والتوجيه العاطفي من خلال مناقشة أهمية مبادرة التعلم عن بُعد مع الطلبة وتوفير الإمكانات اللازمة والاطلاع على الجدول المدرسي والخطة الدراسية والحرص على مناقشتها بإيجابية مع الطلبة تمهيداً للتعليم والاطلاع على الأدلة الإرشادية التي‏ وفرتها وزارة التربية والتعليم الخاصة للطالب وولي الأمر ولائحة السلوك الطلابي.