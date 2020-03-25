أكايميو كلية الطب بجامعة الإمارات في خط الدفاع الأول بالمستشفيات

المصدر: العين – داوود محمد

انخرط مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس المواطنين والمقيمين العاملين في كلية الطب والعلوم الصحية في العمل الميداني لدعم جهود الرعاية والوقاية من فيروس كورونا ليكونوا في الصف الأول لحماية أفراد المجتمع .

أكدت الدكتورة علياء البواردي، مساعد العميد لشؤون، والأستاذ المشارك بقسم علم الأمراض بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات، واستشاري علم الأمراض بمستشفى توام، على أن جميع الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تحت تصرف إدارة المستشفيات وعلى أتم استعداد لتقديم خدماتهم الطبية التخصصية كما تقتضيه الحاجة.

وأضافت: أذكر دوماً طلبتنا أطباء المستقبل بأن الطبيب في كثير من الأحيان يستمر في تقديم خدماته الإنسانية والعلاجية في ظروف صعبة قد تتسم باللاإنسانية تجاه الطبيب نفسه، من حيث ضغط العمل بساعاته الطويلة والتعرض للميكروبات وحتى إمكانية الإصابة بالأوبئة. إلا أن الأطباء وغيرهم من العاملين في الكادر الطبي يشكلون خطاً من خطوط الدفاع الداخلية لحفظ المجتمع وصحته. هذا واجبهم المهني والوطني على حد سواء.

وثمنت البواردي انخراط أعضاء هيئة التدريس في العمل الميداني كأطباء لدعم الرعاية الصحية وزملاء العمل في المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا.

وحول توظيف إسهامات دكاترة كلية الطب ونقل هذه التجربة لطلبة الطب وأهمية أن يلبي الطبيب النداء الإنساني عند حدوث الأزمات والكوارث قالت: لقد حصل الأطباء المواطنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بفضل من الله وبدعم من الحكومة الرشيدة على أفضل فرص التدريب العملي من جامعات الصف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ومن جهتها أشارت الدكتورة سعيدة المرزوقي، مساعد العميد للتعليم الطبي وأستاذ مشارك بقسم علم الأمراض بجامعة الإمارات واستشاري علم الأمراض، تخصص علم أمراض الأطفال بمستشفى توام إلى أن التغلب على هذا الوباء لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.

وأضافت: نحن في كلية الطب أغلبنا من العاملين في القطاع الطبي مؤتمنين من الشعب والقيادة على مواصلة العمل ضمن الخطوط الأولى لتوفير الرعاية الصحية سواء للمصابين بكوفيد-19 أو باستمرار تقديم الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة أو غيرها من الأمراض الطارئة. وهذا التزام أخذناه منذ يوم القسم الطبي منذ بادئ عهدنا بهذه المهنة.

فالكل جنود الوطن في مواجهة هذا الوباء. الالتزام يحدث فارقا كبيرا في مواجهة انتشار المرض، وكل فرد من هذا المجتمع مؤتمن على مستقبل هذا البلد وحياة الشعب من مواطنين ومقيمين. ولكل منا صوت لابد أن يكون واثقاً وثابتاً في الالتزام بتعليمات السلامة لتقليل انتشار كوفيد-19، لنعين بعضنا البعض في الالتزام