«التربية» تعتمد خطة تعليم عن بعد للطلبة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، آليات تعليم الطلبة أصحاب الهمم عن بعد وحددت الأدوار والمسؤوليات المنوطة للقائمين على العملية التعليمية لهذه الفئة، ووفرت 9 خدمات علاجية ومساندة للطلبة ولذويهم.

فيما أطلقت دليل التربية الخاصة لتطبيق مبادرة التعلم عن بعد، مستهدفة طلبة صفوف التربية الخاصة للصفوف من 1 حتى 3، والطلبة المدموجين في الفصول العادية من رياض الأطفال حتى الثاني عشر، على أن يتم تعديل المنهج لهم، وأخيرا الطلبة الصم ووجود مفسر لغة الإشارة في الصف العادي.

وأسندت الوزارة لمعلمي التربية الخاصة لجميع الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر، مهمة تدريس المواد الأساسية «اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية والاجتماعيات»، ووضع خطط تربوية بالتنسيق مع معلمي المواد الأخرى لإعداد الخطط التربوية الفردية، فضلاً عن إعداد امتحانات حسب الخطة التربوية الفردية، بالإضافة إلى تحضير مواد ومصادر مناسبة، لكل فئة لديه، وإعداد أوراق العمل، والمواد المسجلة والمباشرة حسب الحاجة.

مهام

وحددت الوزارة مهام إدارات المدارس في المتابعة، وتوفير المطلوب مع الدعم الفني وإمكانية الدخول للشعب للمعلمين والاختصاصيين واعتماد جداول الحصص الأسبوعية في المدرسة، وإدخال بيانات صحيحة للطلبة على نظام المنهل، ومتابعة تطبيق الخطط الفردية، على أن يقوم معلمو المواد بتدريس الطالب عن بعد حسب الخطة المعدة من قبلهم.

جلسات

ووفرت الوزارة 9 خدمات علاجية ومساندة لأصحاب الهمم، أبرزها توفير جلسات نطق ولغة عن بعد بطريقة مباشرة ومسجلة من قبل اختصاصي النطق واللغة، وتوفير جلسات فردية لحالات الإعاقة البصرية وتقديم الدعم المطلوب لولي الأمر.

بالإضافة إلى تقديم جلسات تعديل السلوك عن بعد من خلال اختصاصيين نفسيين ويتم إجراؤها بالتنسيق بين المدرسة ومراكز دعم التربية الخاصة، فضلاً عن توفير برامج توعية والإرشاد لأولياء أمور طلبة أصحاب الهمم.

وحددت الوزارة في دليل التربية الخاصة لتطبيق «التعلم عن بعد» أدوار للمدارس والإرشاد الأكاديمي والمهني، وأوضح الدليل دور المدارس في تطبيق المبادرة، التي تتمثل في إبداء تعاون المعنيين في المدرسة والمعلمين مع اختصاصي النطق واللغة والاختصاصيين والنفسيين ولتقديم الجلسات العلاجية والاتفاق على أوقات تقديم الجلسات العلاجية وحددت ثلاثة أوقات لتلك الجلسات بعد أخذ التغذية الراجعة من أولياء الأمور من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 12 حتى 3 عصراً، ومن 3 حتى 6 مساء .

حواسيب

يتولى فريق تطبيق الخدمة والدعم الفني توفير حواسيب محمولة ومجهزة للإعاقة البصرية للطلبة والاختصاصيين، واستخدام النظام المعتمد في الوزارة لتقديم جلسات النطق واللغة المباشرة للطلبة حسب الخطط التربوية الفردية، على أن يتم تحضير الجلسات 4 ساعات وتقديم الجلسات 3 ساعات يوميا.