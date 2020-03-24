جمعية الفجيرة الخيرية توفر 400 جهاز ذكي للتعلم عن بعد للطلاب المحتاجين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وفرت جمعية الفجيرة الخيرية 400 جهاز كمبيوتر لوحي ذكي كدفعة أولى قابلة للزيادة حسب الحاجة للطلبة والطالبات المحتاجين في الفجيرة حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم تم تسليمها إلى منطقة الفجيرة التعليمية وجامعة الفجيرة وجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة.

وعليه سلمت منطقة الفجيرة التعليمية عدد 244 جهازا لوحيا ذكيا، وذلك بناء على توجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، وذلك حسب خطة وزارة التربية والتعليم في إطار ما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تزويد الطلاب بأجهزة كمبيوتر لوحي ذكي، وتوفير الأدوات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم بما يمكنهم من الاستفادة من مبادرة التعليم عن بعد والانتظام في الدراسة.