1.2 مليون درهم حصيلة «ملتزمون يا وطن بتعليمهم عن بعد»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

نفذت إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، كل مبادراتها وأنشطتها بالتواصل عن بعد، محققة بذلك نجاحاً ملحوظاً من خلال جمع تبرعات، بلغت مليوناً و220 ألف درهم، ضمن حملة «ملتزمون يا وطن بتعليمهم عن بعد»، بهدف مساعدة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، ومساندتهم في توفير أجهزة إلكترونية لتعليم 2090 طالباً وطالبة عن بعد، وتجاوز هذه الظروف الطارئة.

وأوضحت سمية بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن إدارة المؤسسة باشرت تنفيذ وإنجاز برامجها بمرونة وسلاسة من خلال التعامل والتواصل عن بعد مع الشركاء ورجال الأعمال والجهات المتبرعة، التي قدمت تجاوباً وتعاوناً لدعم المؤسسة، ما يؤكد مدى التجاوب والمساهمة الثمينة في مواجهة كل الظروف من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمات الخيرية.

وأشارت إلى أن مؤسسة بيت الشارقة الخيري قامت بتدعيم الحملة بمبلغ مليون درهم، تماشياً مع دورها المستمر والداعم لجهود المؤسسة في مختلف الحملات والمبادرات.