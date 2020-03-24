اعتماد «التعلم عن بعد» في رياض الأطفال بواقع ساعة ونصف يومياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت ‏وزارة التربية والتعليم مبادرة «التعلم عن بعد» في مرحلة رياض الأطفال، حيث تطورت الاستراتيجيات التي تهدف إلى دعم أولياء الأمور، والتأكد من تسهيل فئات وخبرات التعلم عن بعد الفعالة لصالح ‏جميع أطفال الروضة، وخصصت ثلاث حصص يومياً لجميع أطفال الروضة الأولى والثانية، بواقع 30 دقيقة لكل حصة، وتشمل الدروس اليومية اللغة العربية والرياضيات ودرسين في اللغة الإنجليزية والعلوم مرتين، ودرساً واحداً في الأسبوع للتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فضلاً عن توفير مقاطع فيديو من قبل معلمات متطوعات لأولياء الأمور والطلبة في الأسبوع الأول والثاني.

وخصصت الوزارة ثلاث ساعات يومياً تتولى فيها معلمات رياض الأطفال تلقي اتصالات أولياء الأمور من خلال منصة «التعلم عن بعد» كل يوم دراسي من الساعة 2:00 ظهراً إلى 5:00 ‏مساء ليتمكن الآباء من مناقشة نهج طفلهم وطرح أسئلة حول الجلسات وتوضيح أي مخاوف بشأن تطوّر الطفل والأمور المتعلقة بالأنشطة اليومية، وعلى معلمات رياض الأطفال التأكد من ولوج الأطفال في الأنشطة التعليمية وإنهائها من 8:00 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً على منصة التعلم الذكي.

وحددت وزارة التربية والتعليم في دليل التعلم عن بعد في مرحلة رياض الأطفال الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أدوار ومسؤوليات معلمات رياض الأطفال، حيث يجب عليهن التأكد من إضافة جميع تفاصيل الأطفال المقيدين إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، وفي نظام المنهل ومنح أولياء الأمور إمكانية الوصول إلى النظام عبر الإنترنت من خلال التفاصيل المخزنة في قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الدليل، أهمية تولي جميع معلمات رياض الأطفال مهمة متابعة مكونات التدريس اليومية بما في ذلك مقاطع الفيديو ‏للأنشطة العملية التي تتم عن طريق القلم والورقة والأنشطة التفاعلية عبر الإنترنت.

وحددت الوزارة في دليل التعلم عن بعد في مرحلة رياض الأطفال الأنشطة والخبرات التعليمية، حيث سيتم يومياً توفير ثلاثة دروس لجميع أطفال الروضة الأولى والثانية، ‏وتشتمل على درس ‏يومي في اللغة العربية والرياضيات جنباً إلى جنب مع درسين للغة الإنجليزية ودرسين في مادة العلوم ودرس واحد للدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية في الأسبوع، ‏وستدفع العديد من الأنشطة إلى إكمال المهام على الورق ولا تتطلب من الآباء الحصول على نسخة مطبوعة من ورقة النشاط، وسيكون الأطفال قادرين على العمل على الورقة في منازلهم، وتشتمل جميع دروس التعلم عن بعد على مقطع فيديو لمعلمة رياض أطفال إماراتية تعرض المحتوى الذي سيتم تدريسه، وتتضمن الدروس نسخة قابلة للتنزيل من نشاط «قلم رصاص وورقة» ‏أو نشاط تفاعلي يتوقع من الأطفال إكمالها مع والديهم، وتتماشى جميع الأنشطة مع معايير وتوقعات مناهج رياض الأطفال الحالية في الدولة، وترتبط معايير مناهج رياض الأطفال ونتائج التعلم ارتباطاً مباشراً بإعداد الأطفال للحلقة الأولى في تعليمهم، وستركز هذه الأنشطة في المقام الأول على التطوّر المعرفي للأطفال مع الأولوية على تطوير اللغة ومعارف الرياضيات، ويعتبر التطوّر الشخصي والعاطفي والاجتماعي للأطفال أمراً بالغ الأهمية، ويعزز نهج المتابعة خلال جميع الجلسات ضمان تطوير مهارات الطلبة بشكل إيجابي تجاه التعليم.