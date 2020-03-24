«التعليم والمعرفة»: لا استرجاع لرسوم النقل المدرسي خلال التعطيل

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عدم إمكانية استرجاع أولياء الأمور رسوم خدمات النقل المدرسي خلال فترة تعطيل المدارس، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على الرسوم المدرسية وخدمات النقل المدرسي للفصل الدراسي الثالث.

وأشارت التعليم والمعرفة إلى أن المدارس ستواصل تقديم خدمات التعليم بما يتماشى مع خططها الأكاديميّة، عبر خطط للتعليم عن بعد، وسيقوم المعلمون بتقديم الدعم للطلبة خلال هذين الأسبوعين.

وحول ما إذا كانت المدارس ستستأنف عملها بعد أربعة أسابيع، بينت أن الجهات الصحيّة الحكوميّة قامت بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، على أن تقوم الدائرة ببث التحديثات عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ (انستغرام، وتويتر) فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على آخر المستجدات.

وعبر عدد من أولياء الأمور في أبوظبي عن استيائهم من تلقي رسائل نصية من المدارس تطالبهم بتسديد الرسوم الدراسية للفصل الثالث كاملة بما فيها رسوم الحافلات للطلبة المشاركين بها، مطالبين بضرورة مراجعة ذلك القرار، وخاصة بعد إعلان عدد من المدارس في إمارة أخرى عن إرجاع أقساط الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث أو احتساب قيمتها من رسوم أقساط الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن الضغوط تكاثرت خلال الفترة الحالية لتحمل تكاليف احتياجات التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تحمل تكاليف جلب خادمة منزلية أو جليسة أطفال نتيجة تعليق دوام المدارس وتطبيق التعليم عن بعد، وذلك لتبقى بالمنزل مع أطفالهم خلال فترة عملهم، وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم.

وتساءلوا لماذا ستستقطع المدارس رسوم حافلات النقل المدرسي وهي خدمة لم تقدم لهم بالأساس؟ مشيرين إلى أن الرسوم التشغيلية لخدمة الحافلات مثل البترول لم تصرف حتى تجنى منهم وهي خدمة لم يستفيدوا منها مطالبين بضرورة إرجاع الرسوم لهم.