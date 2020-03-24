38 ألف طالب يستخدمون منصة «ألِف» في أول يوم «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت «ألِف للتعليم»، من خلال منصة ألف مشاركة واستخدام 37,925 طالباً وطالبة من طلبة الصفوف الخامس حتى التاسع الابتدائي، في 151 مدرسة حكومية بإمارتي أبوظبي والفجيرة، يأتي هذا التفاعل الكبير في أول أيام انطلاق التطبيق العملي لمبادرة التعلم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد الدروس العلمية التي تلقاها الطلاب في منازلهم عبر المنصة 22,696 درساً، شملت ثماني مواد دراسية من منهاج وزارة التربية والتعليم وهي: العلوم، اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية.

بمشاركة تفاعلية من الأساتذة الذين بلغ عددهم 3,057 معلماً ومعلمة. ووصل عدد الأسئلة إلى 260,059 سؤالاً، إذ يشير هذا الرقم إلى عدد الأسئلة التي أجاب عنها الطلاب في أول يوم دراسي للتعلم عن بعد.

ويعد هذا الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من قِبل الطلبة في باكورة تطبيق مبادرة التعلم عن بُعد، ثمرة للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين منصة ألِف ووزارة التربية والتعليم من جانب، ومتابعة واهتمام أولياء الأمور لإتمام وتمكين عملية التعلم عن بُعد من الجانب الآخر.

وبتضافر هذه الجهود تمكن الطلبة من تلقي دروسهم وهم في منازلهم بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن شركة ألِف للتعليم منذ تأسيسها، دأبت على وضع خطط واستراتيجيات سباقة لجعل التعلم عن بُعد تجربة ناجحة، تضمن للطلاب متابعة تحصيلهم الأكاديمي والعلمي بكفاءة عالية وتقنية معاصرة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع التعليم في صميم أولويات الأجندة الوطنية.