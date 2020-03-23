الإمارات تقرر عودة جميع طلبتها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة

المصدر: وام

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين بالخارج وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19 /.