«التعلم عن بعد» في «الأكاديمية البحرية» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

بدأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة تطبيق تكنولوجيا التعلم عن بعد لمواصلة إتمام دراسة الفصل الدراسي الثاني حيث شهدت إجازة الربيع تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعطاء المحاضرات بالإضافة إلى توفير كافة الدعم اللازم للطلاب حيث سجل اليوم الأول حضور أكثر من مئة طالب إلكترونياً بشكل سلس وتفاعلي.

وتساهم منصة الأكاديمية الإلكترونية التفاعلية في تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في جعل الباب مفتوحاً أمام الجميع لمواصلة التعلم والاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.