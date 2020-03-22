أول تصريح للمعلمة أمل زيد ناصر بعد استضافتها محمد بن راشد في صفها الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

في أول تصريح بها بعد استضافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع طلابها ضمن فصلهم الدراسي في مدرسة المجد النموذجية بالشارقة، قالت أمل زيد ناصر معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة المجد النموذجية في الشارقة، إنها فوجئت أثناء عملية الشرح بدخول صاحب السمو ومتابعته للحصة الدراسية لطلبة الصف السادس التي تتم عن بعد واطمئنانه على سير العمل.

وقالت إن سموه أنهى حديثه الأبوي معنا قائلاً «أنا فخور بك وبطلبتك» وهو الأمر الذي أعتبره وساماً على صدري أتقلده إلى الأبد.

وعبرت عن فخرها بحرص سموه الشديد على متابعة أبنائه الطلبة الذين يستهلون دراستهم في ظروف استثنائية أثبتت خلالها دولة الإمارات أنها قادرة على احتواء التحديات، والتعامل معها باحترافية عالية. واضعة بعين الاعتبار سلامة ومستقبل أبناء الوطن والمقيمين عليها.

وقالت إن الوزارة عملت جاهدة على تهيئة الميدان التربوي بكافة أطرافه، لتجربة التعلم عن بعد، وهو خيار المنطق الذي استدعته الحاجة ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعبرت عن سعادتها وطلبتها بحضور سموه لفصلهم الدراسي، معتبرين أنه أكبر حافز لتجاوز أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.