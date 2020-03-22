جامعة الشارقة تطرح دكتوراه في الاتصال

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

أعلن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تفتح باب القبول للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في الاتصال من كلية الاتصال بالجامعة اعتباراً من بداية شهر أبريل المقبل لتبدأ الدراسة في هذا البرنامج مع بداية العام الأكاديمي 2020/‏‏2021، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد والذي تمت الموافقة عليه واعتماده مؤخراً من قبل وزارة التربية والتعليم يُعد أول برنامج دكتوراه في تخصص الاتصال على مستوى كليات وأقسام الاتصال والإعلام في الدولة.

وأنه يأتي تماشياً مع الخطة الخمسية الاستراتيجية للجامعة (2019 /‏‏2024) والتي يتم العمل بها حالياً، وتهدف إلى زيادة عدد برامج الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراه بالجامعة، حيث إن الجامعة الآن هي الأولى على مستوى الدولة من حيث عدد برامج الدراسات العليا التي تطرحها والتي يصل عددها إلى 48 برنامجاً في مختلف التخصصات.