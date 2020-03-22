تفاهم بين «كندية دبي» وجامعة ليون

المصدر: دبي - البيان

عقد كلٌّ من الجامعة الكندية وجامعة ليون شراكة فيما بينهما لإطلاق أنشطة أكاديمية وبحثية مشتركة عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في دبي مؤخراً.

وقَّع على المذكرة البروفيسور كريم شِلِّي، رئيس الجامعة الكندية دبي، والبروفيسور خالد بو عبدالله، رئيس جامعة ليون، في حضور بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وجاك كومبي، رئيس جامعة جان مولين ليون، وألاين جاليانو، نائب رئيس ليون الكبرى، ولفيف من كبار المسؤولين والأكاديميين بالجامعة الكندية.

وتستهدف مذكرة التفاهم مجموعةً من الأنشطة التعاونية، مثل استكشاف إطلاق برامج جديدة، وتطوير برنامج لدبلوم التدريب مع عدد من المؤسسات الأعضاء في جامعة ليون، وكذا تبادل الهيئات الأكاديمية والطلاب. تناولت المذكرة تبادل المطبوعات، والمواد البحثية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير الأبحاث والتدريس والهيئات التعليمية، وإعداد مبادرات فنية وثقافية ترمي إلى ثقل المشاركة المجتمعية.