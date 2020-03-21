منصة "مدرسة" تطور منهاجا للغة العربية متاح لملايين الطلبة والمعلين مجاناً

المصدر: وام

يحظى منهاج تدريس اللغة العربية الذي توفره منصة مدرسة التعليمية الإلكترونية المنظومة الرقمية المتميزة للتعلم عن بعد https://madrasa.org بإقبال لافت من الطلبة والمعلمين والأهالي على السواء في المنصة الرقمية الرائدة من خلال عشرات الدروس التعليمية بالفيديو والتي تم تطوير محتواها المبتكر بالكامل على أيدي كفاءات ومهارات إماراتية وعربية متخصصة من أساتذة وخبراء تربويين وموجهين ومشرفين وكتّاب سيناريو ومحرّرين ومدقّقين ومراجعين ورسامين ومصممين وتقنيين ضمن فريق تطوير إبداعي وإنتاجي هو الأكبر من نوعه عربيا لخلق محتوى تعليمي مميز يغطي منهاجا متكاملا للغة العربية يتوافق مع مناهج اللغة العربية المعتمدة في معظم أنحاء الوطن العربي بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن ودول الخليج العربي حيث شملت عملية تطوير المحتوى وضع خطة المنهاج وتحديد الأهداف والمخرجات وتصميم الدروس وكتابة سيناريوهات وابتكار شخصيات كرتونية جاذبة تخاطب الأطفال والمراهقين ضمن فئات عمرية مختلفة وإنتاج الفيديوهات وفق معايير فنية وتقنية رفيعة.

ويعزو الدكتور وليد آل علي مدير مشروع منصة "مدرسة" في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الإقبال الكبير على متابعة دروس اللغة العربية في منصة مدرسة إلى حقيقة أن "مدرسة نجحت في تقديم منهاج اللغة العربية بطريقة جذابة وميسرة للأطفال من خلال تطبيق أساليب تعليمية مبتكرة يتم فيها طرح المعلومة للطالب خاصة في المراحل التأسيسية في إطار قصصي ممتع ومن خلال تطوير شخصيات كرتونية تصبح مع الوقت جزءا من وعي الطفل وتساعده في استيعاب المعلومة بصورة أسهل وأكثر فاعلية".

وأشار إلى أن "مدرسة" تتطلع من خلال محتواها باللغة العربية إلى المساهمة في تعزيز مكانة اللغة العربية وتطوير أدوات جديدة لإيصالها للنشء وهو ما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأهمية الارتقاء باللغة العربية مؤمنا بأن "اللغة العربية ستبقى لغة للمستقبل والعلوم والابتكار وذلك لما تمتاز به من مرونة جعلت لها دورا تاريخيا في الحضارات المختلفة.

ويأتي تصميم المنهاج الشامل والمتكامل للغة العربية من خلال تعاون بنّاء بين منصة "مدرسة"، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتربوية المعنية مثل جامعة زايد وذلك من خلال سلسلة مترابطة من الخطوات التطويرية بدأت بوضع خطة منهاج اللغة العربية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بالاستناد إلى المناهج المعتمدة في معظم الدول العربية ومن ثم تم تصميم وإعداد الدروس على يد مجموعة من المعلمين والموجهين والأكاديميين المختصين ليتم بعد ذلك إعادة صياغة المحتوى وتحويله إلى نص قصصي ممتع عن طريق مجموعة من أبرز كتّاب السيناريوهات والفنانين والرسامين في الوطن العربي المتخصصين بتحول المحتوى إلى فيديوهات وشخصيات كرتونية وصور وغرافيك قبل الاستعانة بأفضل الخبراء الذين يصممون الحلقات الدراسية الإلكترونية لتخرج الفيديوهات التعليمية بأفضل صورة تقنية حديثة لإيصال المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة للطالب العربي.

ويتم تطوير محتوى منهاج اللغة العربية في منصة "مدرسة على ثلاثة مراحل بإجمالي 1000 فيديو تشمل 800 درس تعليمي تقدم منهاجا شاملا ومتكاملاً للغة العربية لكافة المرحل الدراسية ترتبط بمخرجات محددة بالإضافة إلى 200 قصة مصورة.

وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في 18 ديسمبر 2019 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بعد أكثر من عام من عمل فريق التطوير على المشروع من خلال إعداد وإنتاج 250 درسا تعليميا بالفيديو تغطي معظم موضوعات المرحلة الابتدائية أو التمهيدية بما في ذلك رياض الأطفال كما تضمّ هذه الحزمة من الفيديوهات مجموعة من أغاني الأطفال التي تتمحور حول الحروف الأبجدية.

ويجري العمل حاليا على المرحلة الثانية والثالثة من المشروع التي تشمل دروس اللغة العربية بالفيديو للصفوف المتقدمة إلى جانب القصص المصورة حيث سيتم نشر هذه الفيديوهات مع القصص بصورة دورية بما يضمن تعزيز محتوى منصة مدرسة على مدار العام.

ويشمل منهاج "مدرسة" الكامل للغة العربية النحو والصرف والشعر وأساسيات الكتابة والقراءة والمحادثة بالإضافة للبلاغة والأدب وجماليات اللغة العربية.

ويتم تنفيذ وتصميم الفيديوهات التعليمية بالاستعانة بأحدث التقنيات المرئية والبصرية والصوتية مع مراعاة انسجام المحتوى التعليمي للفيديوهات المنظومة القيمية والأخلاقية في بيئتنا العربية وبما يكفل الارتقاء بالحصيلة العلمية والمعرفية للطلبة العرب ويحبب إليهم اللغة العربية ويوسع آفاقهم ومداركهم ويعزز تفاعلهم مع مجتمعهم ومع أسرتهم.

وفي ما يتعلق بالقصص المصورة الجاري العمل حالياً على تصميمها وتنفيذها للنشر الرقمي فهي تستهدف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية وقد تم توفيرها من خلال التعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ونخبة من دور النشر العربية المختصة بنشر قصص للأطفال بحيث تم اختيار القصص ضمن معايير خاصة تأخذ في الاعتبار أصالة الفكرة الإبداعية والسوية اللغوية ومتانة السرد بالإضافة إلى الرسائل والقيم التي تتبنّاها بما يعزز الأهداف التعليمية لمنصة مدرسة. وسوف يتم تحويل القصص المصورة إلى فيديوهات ذات مؤثرات صوتية وبصرية جاذبة للأطفال.

ولعل ما يميز دروس اللغة العربية في منصة "مدرسة" عرضها في قالب قصصي شيق من خلال عدد كبير من الشخصيات الكرتونية الممتعة التي تثير خيال الطالب وتحفِّزه بحيث تصبح جزءا من عائلته اليومية. وقد تم تطوير هذه الشخصيات الكرتونية الفريدة من نوعها خصيصا لمنصة "مدرسة" حيث شارك في تصميمها إبداعيا وتقنيا مجموعة كبيرة من المواهب والإبداعات العربية وتتوزع شخصيات "مدرسة" الكرتونية ضمن 13 عالماً مختلفا تعمل على إيصال المعلومة للطلاب بسهولة ويسر وبأسلوب مبتكر.

ومن بين عوالم شخصيات "مدرسة" في اللغة العربية عالم "ألف" المخصص للصفوف من الأول إلى الرابع، وفيه تبرز شخصيات ألف وباء وتاء الكرتونية وهم أصدقاء يعيشون في مدينة الحروف السعيدة ويعلمون الطلبة الحروف الأبجدية في مشاهد ومواقف طريفة ومبتكرة.

وهناك كوكب زنكلون الذي يخاطب طلاب الصفوف من الأول وحتى السابع ويضم شخصيات فضائية "زازا وزيزي وزوزو" قدمت إلى كوكب الأرض وأحبّت اللغة العربية ورغبت في تعلُّمها وضمن حلقات مختلفة يمكن للطلاب من خلال فيديوهات هذه المخلوقات التعرف على جمال اللغة العربية وأدبياتها وأحكامها ونحوها في فيديوهات صممت بعناية من خلال تفاعل هذه المخلوقات مع الشخصيات البشرية التي تقطن معها.

ويتسنى للطلبة كذلك دخول عالم سلطان رائد الفضاء الذي يتوجه بدروسه إلى الطلبة عبر حوارات بين رائد الفضاء سلطان في محطة الفضاء وزوجته وابنته على الأرض وبمساعدة من زميله في بعض الأحيان رائد الفضاء سالم.

ومن الشخصيات اللافتة "الفراهيدي" وهي شخصية كرتونية تحاكي الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض ويستهدف الفراهيدي بأدائه الطريف طلبة الصف السابع وحتى الثاني عشر ويركز على الشعر والأوزان بطريقة فكاهية محببة للطلاب وهناك أحمد زكي باشا المتخصص في حروف الترقيم لطلبة الصف السابع إلى الثاني عشر.

كذلك يتعرف الطلبة على "أبو الحلول" ويبدو في مظهره وبلاغته كحكيم الزمان مقدِّما حلولا للعديد من القضايا والمسائل اللغوية والتعليمية الصعبة والشائكة وحلوله تستهدف طلبة الصف الرابع إلى التاسع وغيرها من شخصيات وعوالم مثيرة ومحفزة.

وتعد منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني واحدة من أكبر منظومات التعلم عن بعد التي تم تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والتي تنفذ عشرات البرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية في الوطن العربي والعالم.

وتضم المنصة التي أطلقت في أكتوبر 2018 أكثر من خمسة آلاف درس تعليمي بالفيديو تغطي مختلف مواد الرياضيات والفيزياء والكمياء والأحياء والعلوم العامة واللغة العربية التي تواكب أحدث المناهج العالمية، وبما يتوافق مع المناهج المعتمدة في منظومات التعليم الرسمي والخاص في الوطن العربي. ويتوفر محتواها مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي في كل أنحاء العالم، كما أنه في متناول المعملين والأهالي وكافة المؤسسات التعليمية في الوطن العربي.