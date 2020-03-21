تدريب اختصاصيي «سلامة رقمية» للإنترنت في المدارس

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أفاد عدد من اختصاصيي التدريب الذين يتولون تدريب الكادر التدريسي والإداري استعداداً لانطلاق مبادرة «التعلم عن بعد» غداً الأحد، في جميع مدارس الدولة، بأن المبادرة ستعزز مفهوم الحصة التفاعلية بشكل كامل، من خلال إضافة محتوى تعليمي تفاعلي يراعي أنماط التعليم، ولا مجال فيها بأن يصاب الطالب بالملل، فيما تم تنفيذ برنامج تدريب اختصاصيي السلامة الرقمية في أبوظبي والعين ومعهد تدريب المعلمين في عجمان بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين أقدر، ويعمل على تأهيل اختصاصيي سلامة رقمية، ليتولوا مهمة قيادة السلامة على الإنترنت في مدارسهم.

سمات

وقال الدكتور هاشم الزيود اختصاصي تدريب في مركز تدريب المعلمين في عجمان عن سمات الحصة الإلكترونية: إن التعليم عن بعد هو تعليم تفاعلي يكون فيه نصيب الطالب في الاشتراك بالعملية التعليمية ومسؤولاً عن تعلمه أكبر منه في التعليم المباشر، أما المعلم فيختلف دوره عن بعد ليكون موجهاً وميسراً.

كما يسهم التعليم عن بعد بشكل كبير في بناء شخصية الطالب لأن العديد من المصادر متاحة أمامه في العديد من المواد وعليه أن يتعامل مع كم كبير من المعلومات، لذلك فإن من مهامه فرز تلك المعلومات وما الذي يريده منها تحديداً لكي يحقق هدفه التعليمي.

وقالت سعاد عبدالله المرزوقي رئيس قسم خدمات التدريب المساندة: ضمن خطة إدارة التدريب والتنمية المهنية لتنفيذ التدريب التخصصي عن بعد وتماشياً مع توجهات وزارة التربية والتعليم، عملت الإدارة على إنشاء مجموعات تدريبية باستخدام منصات التواصل عن بعد لتضم جميع الكوادر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى المدربين ليتم تنفيذ التدريب عن بعد من خلال القاعات الافتراضية والتي يزيد عددها على 1500 قاعة تدريبية، وضمت المجموعات أعضاء من قسم ضمان الجودة وقسم الرقابة والعمليات المدرسية لتقديم الدعم اللازم، ولمتابعة تنفيذ التدريب، بعد أن تم إخضاعهم لبرنامج تدريبي متقدم في إدارة المجموعات الافتراضية وتنفيذ التدريب، وعقد لقاء تدريبي نفذه الاختصاصين في معهد تدريب المعلمين للمدربين تضمن شرحاً وافياً حول المهمات التطبيقية المطلوبة خلال فترة التدريب التخصصي وكيفية تصميم المحتوى الإلكتروني لتقديمه للطلبة.

وقالت موزة الصالحي رئيس قسم البرامج التقنية، إن عملية التدريب عن بعد بدأت بإنتاج وتطوير محتوى تدريبي رقمي، ويظهر ذلك من خلال آلية التطوير الإلكتروني للحقائب التدريبية، حيث انتهج معهد تدريب المعلمين آلية محددة ومتوافقة مع التوجهات المستقبلية في حكومة المستقبل ووظائف المستقبل في الدولة، ودارت تلك الآلية حول مجموعة من المراحل، وهي: مرحلة تحليل المحتوى ومرحلة توصيف المحتوى ومرحلة إعداد الموارد ومرحلة كتابة السيناريو، ومرحلة الإنتاج الفني ومرحلة الاختبار والإطلاق والتي تدخل ضمن التدريب التخصصي الذي نفذ خلال الأسبوع الماضي.

منصة

وأطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» المنصة الإلكترونية المواطنة الرقمية CYBER C3 باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الثقافة الإلكترونية والتوعية بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والإنترنت وأساسيات أمن المعلومات، ويهدف البرنامج إلى إعداد مواطنين يمتلكون مهارة القراءة والكتابة الرقمية، ويتسمون بتفكير نقدي في قراءة وتحليل مصادر المعلومات وفهم العواقب الأخلاقية للسلوك عبر الإنترنت.

كما تم تنفيذ برنامج تدريب أخصائي السلامة الرقمية في أبوظبي والعين ومعهد تدريب المعلمين في عجمان بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين أقدر الذي يهدف لتدريب 200 موظف وموظفة كمرحلة أولى، تم اختيارهم من 200 مدرسة حكومية من مختلف إمارات الدولة بإشراف خبراء دوليين في مجال الحماية على الإنترنت.

سعاد عبد الله