«المعرفة» تحدد إجراءات طلب احتياجات التعليم عن بعد

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

حددت دائرة التعليم والمعرفة، إجراءات واضحة للمدارس وذوي الطلبة لضمان انسيابية توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد، حيث طلبت من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لحصر متطلباتهم للتعليم عن بعد، على أن تقوم المدرسة بتقييم احتياجاتها من هذه المتطلبات حسب المنهاج والخطة التعليمية المعتمدة للتعليم عن بعد، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات تختلف من مدرسة لأخرى.

وأوضحت الدائرة أن كل مدرسة تقوم بتقديم طلباتها للدائرة للحصول على الأجهزة وغيرها من المتطلبات، مثل خدمة الاتصال بالإنترنت، حيث يتم توفير هذه المتطلبات وتسليمها للمدرسة على هيئة الإعارة لاستخدامها خلال فترة التعليم عن بعد، فيما تقوم المدرسة بتسليم المتطلبات لأولياء الأمور، ولافته إلى أن أولياء الأمور يمكنهم المتابعة مع المدرسة مباشرة بهذا الخصوص، في حال واجهوا أي تحديات مع المدرسة، يمكنهم التواصل مع دائرة التعليم والمعرفة مباشرة عبر الخط الساخن لأولياء الأمور على الرقم 00971563771833.

وأشارت الدائرة إلى أنها ستقوم بتوزيع الأجهزة على المدارس المستحقة والتي سيتم تسليمها على هيئة الإعارة في أسرع وقت ممكن، حيث عملت الفترة القصيرة الماضية على توفير الأجهزة المطلوبة للمدارس المستحقة على وجه السرعة، لافتة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأوضاع الراهنة والمستجدة بسبب فيروس (كورونا المستجد) لها تأثير مباشر على مواعيد استلام هذه الأجهزة نظراً لإلغاء بعض الرحلات الجوية، لذلك، ليس من الممكن حاليًا تحديد موعد التسليم الفعلي ومن المنطقي في هذه الحالة توقع بعض التأخير، بما لا يتجاوز عدداً من الأيام.

وأوضحت الدائرة أن المدارس المستحقة للأجهزة هي المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جدا، وسيتم توفير الأجهزة بناء على احتياجات كل مدرسة، وتقع مسؤولية توزيع هذه الأجهزة على الطلبة وأولياء الأمور على عاتق المدرسة، وسيتم متابعة عملية التوزيع باستمرار حيث سيتعين على المدارس توفير البيانات حول الأجهزة التي تم توزيعها مع تحديد اسم وهوية الشخص الذي استلمها، وستقوم الدائرة بالتحقق من عملية التوزيع عبر التواصل مع مجموعة من أولياء الأمور.

وأكدت أن طريقة تقديم المدارس لمناهجها التعليمية عن بعد ستختلف من مدرسة لأخرى، وفقاً لخطط كل مدرسة ونظامها التعليمي، إلا أن مبادرة التعليم عن بُعد تشمل صفوف الروضة أولى وحتى الصف الثاني عشر، وسيقوم جميع الطلبة باستلام المواد التعليمية عن بعد وستقدّم المدارس الموادّ المطلوبة بناءً على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها، كما ستلتزم جميع المدارس بتدريس المواد الأساسية.