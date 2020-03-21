751 ألف مشاهدة على إنستغرام لمبادرة «مباشر من طلبتنا»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

حظيت مبادرة «مباشر من طلبتنا» في كليات التقنية العليا بتفاعل كبير بلغ أكثر من 751 ألف مشاهدة على حساب انستغرام الرسمي للكليات وذلك خلال تطبيق تجربة التعلم عن بعد، والتي أرسلوا خلالها لحساب الكليات مشاركاتهم التي توثق بعدساتهم تجربتهم في الدراسة من خارج الحرم الجامعي على غرار «أوبر»، حيث تمثل «مباشر من طلبتنا» أداة لنقل أنشطة وإنجازات الطلبة بهدف مشاركتها مع المجتمع.

تفصيلاً ذكرت عائشة المهيري مدير إدارة الاتصال بكليات التقنية العليا أن «مباشر من طلبتنا» مبادرة أطلقتها كليات التقنية العليا في فبراير 2019 على حسابها الرسمي على انستغرام، والتي جاءت بهدف تمكين الطلبة أنفسهم من نقل فعالياتهم وأنشطتهم ومشاريعهم بعدساتهم الخاصة بما يعكس حياتهم الطلابية للمجتمع الداخلي والخارجي، والذي مثل أحد الحلول الفعالة للتحدي المتمثل في كون الكليات أكبر مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة بفروعها الـ16 وطلابها الذين يقارب عددهم 23 ألف طالب وطالبة، مما يتطلب تنويع قنوات التواصل التي تساهم في إبراز تميز وإنجازات طلبة الكليات، وخاصة القنوات التي تعمل في اتجاهين من وإلى الطالب والمجتمع، فجاءت «مباشر من طلبتنا» لتكون منصة تفاعلية مفتوحة للطلبة تسمح لهم بنشر صور وفيديوهات من حياتهم اليومية برؤيتهم وروحهم الشبابية بما يعكس بيئة التعليم والسعادة والإيجابية في الكليات.

وأضافت أن «مباشر من طلبتنا» حققت نجاحاً كبيراً يؤكده التفاعل الطلابي المميز يومياً والذي يتمثل في إرسال الطلبة لأكثر من (100) مشاركة يومياً لأنشطتهم وفعالياتهم ورحلاتهم الميدانية والعالمية وأعمالهم التطوعية ومشاريعهم التطبيقية، وحرصهم على متابعة نشرها على الحساب، حيث يتم أسبوعياً تلقي أكثر من 500 مشاركة طلابية، ونكون بذلك قد حققنا العديد من الأهداف أبرزها تمكين الطلبة من نقل صورة واقعية عن حياتهم الطلابية بنظرة جيلهم، ومنح أولياء الأمور فرصة لرؤية الحياة الجامعية لأبنائهم خاصة أن هذه المرحلة يكون الاعتماد الأكبر فيها على الطالب، كما تعزز المبادرة من ثقة المجتمع بالكليات كون هذه المشاركات نابعة من الطلبة أنفسهم وتجاربهم التعليمية، بالإضافة إلى أنها تمثل إحدى قنوات التعريف ببيئة ونوعية التعليم في كليات التقنية العليا بما يدعم استقطاب طلبة المرحلة الثانوية للدراسة في الكليات.