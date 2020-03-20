«التربية» تنظم جلسة «بث مباشر»

المصدر: (أبوظبي - وام )

نظمت وزارة التربية والتعليم جلسة «شركاء» عبر البث المباشر على حساب إدارة التدريب والتنمية المهنية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وعقدت الجلسة تحت عنوان «أولياء الأمور يصنعون الفرق» وقدمها المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وحظيت بتفاعل كبير من أولياء الأمور.

ودارت الجلسة حول محاور عدة أهمها الرعاية الأبوية وتوفير الوالدين لأبنائهم البيئة المنزلية الجيدة التي تدعم التعلم عن بُعد والتي تتضمن أساليب التربية الإيجابية وتنمية السلوك والقيم والأخلاق عبر التعلم عن بُعد وأهمية التواصل ما بين أولياء الأمور والمعلمين للحصول على معلومات تتعلق بتحصيل الطفل وسلوكه وأدائه في تجربة التعليم عن بعد من خلال التغذية الراجعة والاتصالات الهاتفية والرسائل والملاحظات.