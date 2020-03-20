دبي تطلق منصة إلكترونية لدعم التعلم عن بُعد مجاناً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ضمن حملة #دبي_صف_واحد، أول منصة إلكترونية مجانية، لدعم المجتمع التعليمي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور ومدارس خاصة في دبي.

وقالت هند المعلا رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في الهيئة، إنه سيتم دعم المنصة بمصادر ومحتوى تفاعلي، يوفر الدعم اللازم للطلبة عبر الإنترنت من أجل تطبيق برامج «التعليم عن بعد»، ويتضمن حلولاً عالية الجودة لهذه المبادرة.

وأضافت أن المنصة تتيح للمعلمين وللطلبة ولأولياء الأمور فرصة الاستفادة المجانية من المصادر والمحتوى الإرشادي والمعرفي المدفوع، والتي تلبي احتياجاتهم، فيما يتركز هدف المنصة من خلال تعزيز تضافر المجتمع باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق الأهداف المشتركة من تطبيق «التعلم عن بُعد».