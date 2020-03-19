تفاعل الطلبة مع الساعة التجريبية لـ «التعلم عن بُعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تفاعل طلبة المدرسة الإماراتية لكافة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر مع الساعة التجريبية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم أمس، لمبادرة «التعلم عن بُعد» في الفترة المسائية من (4:30 - 5:30 مساء)، والتي جاءت لضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة، وللتأكد من الأمور الفنية، ومنها فاعلية اسم المستخدم لكل طالب وكلمة المرور الخاصة به.

وأبدى عدد من الطلبة وذووهم الرضا التام عن تطبيق المبادرة بشكل تجريبي استعداداً لانطلاقها الأحد المقبل، فيما لفتوا جميعهم إلى أهمية زيادة التوعية والتأهيل بآليات تنفيذ المبادرة على مستوى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، للوصول لأفضل نتائج إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم وقفوا على استخدام البوابة والاطلاع على كيفية الاستفادة من الدروس وجاءت إشادات الطلبة متنوعة بين سهولة الاستخدام ومدى مساهمتها في جاذبية الطالب نحو خوض طريقة جديدة لتلقي التعليم.