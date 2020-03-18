«التأهيل عن بُعد» لأصحاب الهمم يبدأ 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، عن إطلاق نظام «التأهيل عن بُعد» الذي يستهدف الطلبة المنتسبين لمراكز أصحاب الهمم، ومراكز «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، والأطفال المسجلين بوحدات ومراكز التدخل المبكر ضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر على مستوى الدولة، والذي سيبدأ العمل به 22 مارس الجاري، فيما ستبدأ الوزارة قريباً العمل من خلال التطبيق الذكي «أسرتي معي»، الذي يتيح للأسرة المشاركة في «التدخل عن بُعد» بما يعزز جهود رعاية الطفولة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن نظام «التأهيل عن بُعد» يجسد أهدافاً صحية وقائية، ويعزز الرعاية التشاركية بين البيت والوزارة، وهو مبادرة ذكية للعمل التنموي القائم على مبدأ الوصول إلى المستفيدين من خدمات الوزارة «الرعاية والتنمية» برؤية استشرافية، انطلاقاً من الحرص على صحة الطلبة أصحاب الهمم والموظفين بمراكز أصحاب الهمم ووحدات التدخل المبكر، وبما يقيهم التعرض لخطر الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة، مع تأكيد الاستمرار في عملية التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم دون انقطاع.

وأشارت معاليها إلى قيمة وأهمية نظام التأهيل عن بُعد الذي سيسهم أيضاً في جعل البيئة المنزلية بيئة تعليمية وتأهيلية وإثرائية داعمة، لا سيما مع تدريب أولياء الأمور على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وتزويدهم بالمهارات الضرورية الواجب توفرها ضمن البيئة التعليمية المنزلية، للحفاظ على قدرات أصحاب الهمم، والسعي تجاه تطوير مهاراتهم النمائية.

وتابعت معاليها أن «التأهيل عن بُعد» يشمل أيضاً الطالبات الملتحقات بـ «مشاغل» أصحاب الهمم، واللواتي يتم تزويدهن بالمعدات البسيطة اللازمة لمواصلة إنجاز «قلادة» و«أساور الهمم» والإكسسوارات الأخرى التي تبدعها الطالبات ذوات الإعاقة الذهنية، اللواتي سيكون بمقدورهن إنجاز هذه المنتجات من المنزل.

من جانبها، أوضحت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن 6 مراكز لأصحاب الهمم في (دبي، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة)، ستُحوّل برامجها التأهيلية والتعليمية عن بُعد، مشيرة إلى أن النظام الجديد للتأهيل عن بُعد يستند إلى أساليب مبتكرة تتيح تقديم جلسات فردية للطالب بحضور ولي الأمر، وتدريب وإرشاد ولي الأمر بشكل فردي للتعامل مع برامج التأهيل والجلسات العلاجية، لافتة إلى أنه سيتم إرسال حقائب تعليمية وتأهيلية للطالب كل أسبوع.

وقالت إن وزارة تنمية المجتمع تعزز نجاح فكرة التأهيل والتعليم عن بُعد إلكترونياً من خلال «الواتس آب» الخاص بكل ولي أمر، إذ سيتم إعداد مادة تعليمية «فيديو» يتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة باستخدام المواد المتاحة في المنزل.