التربية تطبق غدا "التعلم عن بعد" لمدة ساعة تجريبية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تطبق وزارة التربية والتعليم غداالاربعاء تجربة لتفعيل التعليم عن بعد لضمان جودة التطبيق( الحلقة الأولى - الحلقة الثانية - التعليم الثانوي /الحلقة الثالثة ) في الفترة المسائية (4:30-5:30)، وذلك استكمالاً لتجربة مبادرة التعليم عن بعد ولضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة.

واكدت الوزارة ان هذه التجربة تهدف لتمكين الطلبة من الولوج إلي بوابة التعلم الذكي استعدادًا لتطبيق مبادرة " التعلم عن بعد " التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوعين،

ولضمان فاعلية استخدام النظام بكل يسر وسهولة، واستنادا إلى ذلك سيتم وضع خطة من قبل الإدارات المدرسية تتضمن إعداد برنامج تفاعلي بين المعلم والطالب لجميع الصفوف الدراسية ولجميع الطلبة .

واوضحت الوزارة ان الخطة تشمل، توزيع معلمي المدرسة على الصفوف الدراسية لتفعيل النظام والبرنامج لجميع الطلبة وتوجيه الرسائل التحفيزية لمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين لتعزيز جودة تفعيل التجربة والمشاركة والوقوف على أهم التحديات ورصدها خلال فترة التجريب لضمان تجويدها عند التطبيق.