طالبة مواطنة تبتكر سلة قمامة ذكية ومتحركة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أبدعت المواطنة شما مسلم الحرسوسي، وهي طالبة في الصف التاسع بمدرسة البادية للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة العين، ابتكاراً عبارة عن سلة قمامة ذكية ومتحركة تشتغل على مدار 24 ساعة، ومزودة بنظام حساسات، وعجلات، ومحرك، وشاحن كهربائي لاسلكي.

وتدور سلة القمامة في أنحاء المدرسة، وعندما تصطدم بالنفايات تقوم بفتح غطائها وتلتقط النفايات من على الأرض، وأوضحت بأنها تطمح إلى تطوير الفكرة بحيث تستهدف من الابتكار تقديم خدمة لفئة أصحاب الهمم الذين يعدون عنصراً مهماً ومنتجاً في المجتمع.

وقالت الطالبة شما الحرسوسي: سأجتهد إلى تطوير فكرة سلة القمامة الذكية مستقبلاً بحيث تقوم بخدمة فئة أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التحرك، بحيث سأعمل على برمجة نظام عن طريق تطبيق على الهاتف المتحرك، إذ يرسل الشخص رسالة إلى السلة ليوجهها إلى المكان الذي يوجد في داخل البيت، حتى يتمكن من إلقاء المخلفات فيها، إضافة إلى رغبتي في تطوير المشروع عن طريق تزويده ببعض الإضافات التي تؤهله للاستخدام في الحدائق العامة والمستشفيات والمكاتب.

وفي هذا الإطار قالت أمل عبد الفتاح يوسف اختصاصية مختبر علمي ومسؤولة الأمن والصحة والسلامة في مدرسة البادية للتعليم الأساسي والثانوي لـ «البيان»: نحرص على تشجيع الطالبات في المدرسة على تحقيق الإبداع والتميز في تصميم الابتكارات والمشاريع التي تتضمن تطبيقات مبتكرة غير نمطية تخدم المجتمع. كما نحرص في المقابل على تشجيع طالباتنا في المشاركة في معارض وملتقيات الابتكار بهدف عرض قدراتهن ومهاراتهن في البحث العلمي، وإتاحة الفرصة أمامهن لتبادل المعرفة والخبرة البحثية، وتطوير قدراتهن ودفعهن للابتكار والإبداع.