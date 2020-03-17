إطلاق معسكر الربيع لطلبة المدارس الحكومية والخاصة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم معسكر الربيع 2020 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة بخاصية «التدريب عن بعد» من خلال منصات الوزارة التعليمية أول مرة وذلك في إطار اتباع توجهات الدولة والإجراءات الاحترازية الموجهة في الفعاليات والأنشطة.

وفتحت الوزارة باب التسجيل مؤخراً، على أن يتم إغلاقه نهاية الأسبوع الجاري، واستهدفت الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، وتنوعت فئات المعسكر بين 6 فئات وهي (الروبوت والبرمجة والمهارات والتطوع التخصصي وكشافة المدرسة الإماراتية والتطوع الإعلامي).

١وأفاد المهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية والأنشطة بالوزارة، بأن معسكر الربيع تم إطلاقه تحت شعار «نحو تعليم ابتكاري» وخصص للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة، وجاء بخاصية «عن بعد» لصقل خبرات الطلبة وتنمية قدراتهم وتأهلهم للتكيف مع متطلبات التوجهات نحو تطبيق «التعلم عن بعد» والتوجه نحو استخدام المنصات التعليمية المتطورة التي تعزز الفاعلية في تطبيق المشاريع والأعمال، وسيعمل هذا المخيم على تمكنهم من خوض منافسات على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأضاف: إن فريقاً من الوزارة قام بعمل تجريب لهذا المعسكر لضمان سير العمل فيه، لافتاً إلى أن المعسكر سيخضع إلى تقييم للتجربة من خلال الطلبة لقياس تفاعليتهم من خلال توزيع استبانات في نهاية التدريب، إضافة إلى تصوير بعض الورش التدريبية حتى يتم تقييمها، فضلاً عن وجود مشرفين يطلعون بشكل مستمر على عمليات التدريب التي تنفذ للطلبة، ووفرت الوزارة نموذجاً تضمن عدداً من الضوابط السلوكية العامة التي سيقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها قبيل انطلاق المعسكر ومنها التزام الطالب السلوكيات.

وأكد أن المعسكر سينطلق من الأسبوع المقبل وسيستمر مدة أسبوع ولا يتعارض مع فترة «التعلم عن بعد» ولكنه سيعزز قدراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال، وهدفت الوزارة من تنظيم هذا المعسكر بخاصية «البعد» إلى الخروج عن الإطار التقليدي وتعزيز مهارات العصر.