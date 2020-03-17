جامعة دبي تدرس تأجيل المشاريع المطلوبة من الطلبة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، لـ«البيان»، عن أن الجامعة تدرس تأجيل إنجاز الطلبة للمشاريع والأبحاث المطلوبة من طلبة الكليات التطبيقية، مثل الهندسة وتقنية المعلومات، إلى حين انتهاء فترة الدراسة عن بعد، مؤكداً أن الجامعة لديها آلية جاهزة لتقييم الطلبة خلال تلك الفترة، وكذا لإقامة الامتحانات عن بعد أيضاً.

وأكد الدكتور البستكي أن الجامعة مستعدة بطاقمها التعليمي والإداري والتقني لتقديم المحاضرات بمواعيدها وبأسلوب جديد ومتطور، مضيفاً أن الغاية من التعليم عن بعد هي من أجل تعزيز التعليم الحقيقي والفعّال.

كما قام الدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس الجامعة ومدير قسم تقنية المعلومات، بالتواصل مع جميع الطلبة، ليؤكد لهم أن الجامعة ستبدأ بالتعليم عن بعد من 21 مارس حتى 2 أبريل وبالمواعيد العادية للمحاضرات، وأرفق الرسالة برابط خاص لفيديو يساعدهم على التسجيل في المحاضرات عن بعد والتمرين على أسلوب التعليم عن بعد.

ومن جهتها، أرسلت الطالبة روضة الخياط، نائبة رئيسة اتحاد الطلبة للجامعة، فيديو إلى زملائها تعلن فيه عن استعداد الجامعة لتعليم الطلبة عن بعد.

وأشارت الطالبة ميثاء أحمد، رئيسة اتحاد الطلبة، إلى أن الاتحاد يأخذ موضوع التعليم عن بعد بجدية كبيرة، وقد أرسلت إلى جميع الطلبة رسالة تحفيزية، حثتهم فيها على التقيد بمواعيد الدراسة، والاستفادة من هذه الفرصة للتعلم عن بعد.