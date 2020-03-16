"الأوقاف وشؤون القصّر" تخصص 300 ألف درهم لدعم "التعلم عن بعد"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار دعمها لمبادرة "التعلّم عن بعد" التي تم تفعيلها مؤخراً، أعلنت "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" عن تعاون جديد مع "منطقة دبي التعليمية" بتخصيصها 300 ألف درهم لتوفير 200 جهاز حاسب آلي يتم منحها لعدد من طلبة مدارس دبي الحكومية التابعة للمنطقة.

تأتي هذه الخطوة دعماً لمبادرة "التعلم عن بعد" التي فعّلتها وزارة التربية والتعليم منذ أيام عبر بوابة التعلم الذكي بهدف ضمان استفادة الطلاب من كافة الدروس والبرامج المتوفرة من خلال أجهزة الحاسوب في منازلهم، في مختلف الظروف.

وعن المبادرة، قال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: "تحرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على دعم التعليم في العديد من برامجها ومبادراتها وهي تخصص مصرفاً وقفياً متكاملاً للتعليم. وفي هذا السياق يأتي دعمها مبادرة التعلم عن بعد التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً انطلاقاً من حرص المؤسسة على تنمية المجتمع والمساهمة في تمكين فئاته وخاصة الأطفال والنشء بالمساهمة في ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للتحصيل العلمي والمعرفي في مختلف الظروف."

وتابع: "سيتم تخصيص الأجهزة لعدد من الطلاب والطالبات من خلال مصرف التعليم التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر تسهيلاً لاستمرار العملية التعليمية بسلاسة ودون أي عقبات، ونحن حريصون على تضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية باستمرارية العملية التعليمية والارتقاء بآليات الوصول إلى التحصيل العلمي في أي مكان وزمان."

وكانت منطقة دبي التعليمية فعّلت تطبيق مبادرة التعليم عن بعد التي طبقتها وزارة التربية والتعليم في الدولة حرصاً على استمرارية التحصيل المعرفي للطلبة، فيما بادرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إلى المساهمة في تكاليف الأجهزة المطلوبة لذلك بهدف ضمان سير التعليم للطلبة في دبي.

ومع تفعيل مبادرة "التعلم عن بعد"، تتضح أهمية تعاون المؤسسات والجهات وتفاعلها مع الاحتياجات المستجدة لمختلف فئاته، وتضافر كافة الجهود للأطراف الفاعلة والحريصة على خدمة المجتمع في مختلف الحالات.