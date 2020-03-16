نورة الكعبي تترأس الاجتماع الأول لمجلس جامعة زايد

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الأول للعام 2020 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، وذلك في فرع الجامعة بدبي.

حضر الاجتماعَ معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وناصر إسماعيل البلوشي، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وعبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعه، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، ود. روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، وحسن النجار، رجل أعمال، أعضاء مجلس الجامعة، والدكتورة بهجت اليوسف مديرة الجامعة بالإنابة.

ورحبت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيدةً بالجهود المخلصة التي يقومون بها، ومساعيهم الدؤوبة لتعزيز التقدم الذي تحققه الجامعة على مختلف الصعد، الأكاديمية والبحثية والإدارية والمجتمعية، ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة.

كما هنأت رجل الأعمال الشاب حسن النجار، لانضمامه عضواً جديداً بالمجلس، باعتباره أحد الشباب الثلاثة والثلاثين الذين اعتمد مجلس الوزراء ضمهم كممثلين للشباب إلى مجالس إدارة الجهات الاتحادية، معربة عن تطلعاتها لأنْ ترى في حماسته وهمته تمثيلاً لروح الشباب الناهضة في الأجيال الإماراتية الجديدة.

واطَّلع المجلس على عرض تقديمي لمديرة الجامعة بالإنابة حول ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الحالي والأهداف الاستراتيجية للجامعة للمرحلة المقبلة، وخطط تطوير الأداء على مختلف الصعد، وكذلك ناقش الميزانية التشغيلية للجامعة والخطط المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة.

وأقر المجلس البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة لطلبتها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.