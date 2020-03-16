إطلاق مبادرة «مدارس الشارقة تستعد»

المصدر: ( الشارقة-البيان)

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مبادرة (مدارس الشارقة تستعد)، وتتضمن المبادرة، العديد من البرامج والورش الخاصة بالاستجابة لمبادرة (التعلم عن بعد)، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، على مستوى مدارس الدولة كافة، وذلك في ظل الوضع الصحي الحالي، والإجراءات الوطنية والعالمية المتبعة للقضاء على الأمراض والأوبئة، وتطويق آثار العدوى الناشئة عنها.

وتتضمن مبادرة (مدارس الشارقة تستعد)، ورش عمل مختلفة لتدريب المعلمين والقيادات التربوية، وتشكيل لجان متخصصة من قبل الهيئة، للوقوف على مدى جاهزية المدارس الخاصة في تطبيق مبادرة التعلم عن بعد، ودعمها للنهوض بإمكاناتها، من أجل إنجاح التجربة، ومواكبة الأساليب التعليمية الحديثة التي أقرت في إطار التعليم المذكور.