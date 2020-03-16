جامعة محمد الخامس أبوظبي تنال عضوية «جودة مؤسسات التعليم»

المصدر: (أبوظبي-البيان)

حصلت جامعة محمد الخامس أبوظبي على عضوية الشبكة الإسلامية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي IQA وذلك في إطار توفير وضمان مستوى جودة التعليم العالي، ورغبة منها في تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الرائدة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه العضوية إلى الاستفادة من الخبرات والاستشارات التي تهدف إلى دعم الممارسات والتطبيقات الجيدة في مجال تطوير التعليم العالي، بغية توفير خدمات تعليمية عالية الجودة لمجتمع الطلبة.

وقد حصلت جامعة محمد الخامس أبوظبي على هذه العضوية نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها طاقمها الأكاديمي والإداري للرفع من قدراته البنيوية والتطويرية.