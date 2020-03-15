خليفة الإنسانية تدعم الطلبة بأجهزة كمبيوتر بقيمة 3 ملايين لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. ستقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتقديم أجهزة كمبيوتر "حاسب آلي محمول" للطلبة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة. وذلك للبدء بتفعيل مبادرة "التعليم عن بعد" التي أطلقتها المؤسسات التعليمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية، والتزاماً من مؤسسة خليفة الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة وبدورها الوطني والإنساني على الساحة المحلية حيث يعد التعليم من الركائز الأساسية في الاستراتيجية العامة للمؤسسة.