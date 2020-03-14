خولة الحوسني: وفرنا مقاطع فيديو إرشادية عن كيفية التدريب الإلكتروني

المصدر: دبي – رحاب حلاوة

أوضحت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، أنه خلال المراحل الأولية تم إتاحة عدد من مقاطع الفيديو القصيرة، التي تستعرض أبرز البنود والمواد المتعلقة بأهم اللوائح والأنظمة التي توضح التدريب عن بعد. كما قام المعهد بإتاحة عدد من جلسات النقاش التي تدور رحاها حول موضوعات عدة تُطرح في إطار احتياجات الموظف، واحتياجات المحتوى المعرفي التربوي.

وقالت: "إضافة إلى ذلك تم البدء بإعداد مُنتج دليل التدريب عن بعد، الهادف إلى رفع مستوى الإدراك لدى موظفي الوزارة بالنظريات والتوجهات والمفاهيم الحديثة في المجالات ذات العلاقة بالتدريب عن بعد وهناك منتجات إضافية سيتم إطلاقها في المراحل القادمة والتي من شأنها أن تُسهم في إثراء وتنويع مصادر التدريب عن بعد".

وأوضحت الحوسني أنه عبر فريق وزارة التربية والتعليم المكون من اختصاصيين في شتى المجالات في معهد تدريب المعلمين، تمت دراسة عدة تجارب وممارسات دولية وعُقِدَت جلسات النقاش وتم استعراض مقاطع الفيديو الإثرائية، بالإضافة إلى ممارسات وتوجهات حديثة في التدريب عن بعد للتأكد من جاهزية معهد تدريب المعلمين للمرحلة المقبلة.

وقالت الحوسني إن مبادرة التدريب عن بعد تتيح برامج تدريبية، تغطي مجالات تخصصية عديدة تبحث في سبل تحقيق الأداء الوظيفي الأمثل، من خلال استخدام أحدث أنماط التدريب المعتمدة على التكنولوجيا بجودة عالمية وسط بيئة تفاعلية مميزة وواسعة، سعيًا لأن يصل الموظف إلى مستوى مهني رفيع ينعكس على جودة المخرجات التعليمية.