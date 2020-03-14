حسين الحمادي: التدريب عن بعد علامه فارقة في مسيرة تطوير التعليم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إن منظومة التدريب عن بعد تشكل اليوم علامة فارقة في مسيرة تطور التعليم في دولة الإمارات، وهي خطوة رائدة تسهم في تمكين المعلم من أدوات المعرفة، واكتساب المهارات المطلوبة تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن التدريب التخصصي، يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من خلال الاستعانة في تطبيق أحدث التقنيات وتطويرها، وفق احتياجات المستفيدين من موظفي وزارة التربية والتعليم والوسط التربوي.



وذكر أن التدريب عن بعد يهدف إلى نشر ثقافة التدريب الإلكتروني عن بٌعد بنسبة مئة بالمئة، وتوظيف التقنيات الحديثة لإتمام عملية التدريب، بالإضافة إلى تعزيز توظيف المواصفات والمعايير العالمية في مجال التدريب الإلكتروني عن بعد.