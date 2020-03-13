«التربية» تصدر تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية للطلبة المبتعثين

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعمیماً بشأن الإجراءات الاحترازیة المتعلقة بالطلبة المبتعثین الموجودين حالیاً في بلد الابتعاث، في إطار الخطوات الوقائیة والاحترازیة لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة المبتعثین، وبما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

وحددت الوزارة 5 إجراءات للطلبة المبتعثین الموجودين حالیاً في بلد الابتعاث، وهي الالتزام بالعودة إلى دولة الإمارات في حال: قررت الجامعة المبتعث لها الطالب تعلیق الدراسة التقلیدیة واستبدالها بالدراسة عن بعد، أو تعلیق الدراسة بشكل كامل، أو في حال قررت الدولة المبتعث لها الطالب إلزامیة مغادرة رعایا الدول الأخرى، أو في حال قررت الإمارات إلزامیة مغادرة رعاياها للدولة المبتعث لها الطالب، وأما الإجراء الخامس فتعتبر العودة اختیاریة في جمیع الحالات الأخرى.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه في جمیع الحالات بما فيها العودة الاختیاریة لا یتحمل الطالب أي تبعات مالیة أو عواقب إداریة.

وبينت أن الطالب المبتعث عند عودته إلى دولة الإمارات يجب اتخاذ أحد الخیارات الثلاثة وهي: تسجیل ودراسة المواد في الجامعة المبتعث لها الطالب عن طریق وسائل التعلم عن بعد، أو تسجیل ودراسة المواد في إحدى جامعات دولة الإمارات بهدف نقل الساعات للجامعة المبتعث لها الطالب، أو تجمید البعثة في حال استنفاد جمیع الخیارات الأخرى.

وأكدت أنه في جمیع الأحوال على الطلبة التنسیق بشأن العودة إلى دولة الإمارات بشكل كامل مع إدارة البعثات في الوزارة والملحقیة الثقافیة أو المسؤول عن البعثات في دولة الابتعاث، والتنسیق لأخذ الموافقات اللازمة من الجامعة المبتعث لها الطالب، وتقدیم طلب من خلال نظام خدمات البعثات الإلكتروني System service-E للحصول على موافقة الوزارة على أحد الخیارات المذكورة سابقاً.

