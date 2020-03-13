انطلاق التدريب التخصصي للمعلمين الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعقد وزارة التربية والتعليم برنامج التدريب التخصصي المعتزم تنفيذه لجميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات بالمدارس الحكومية اعتباراً من بعد غد الأحد حتى 19 مارس، من خلال منصة التدريب التفاعلية للعاملين في وزارة التربية والتعليم، التي من شأنها تقدم مجموعة من خيارات التنمية المهنية لزيادة مستويات التدريب المهني والتخصصي وتعزيز قدراتهم وخبراتهم، وتوفر التدريب عن بُعد بواسطة وسائل التدريب الإلكترونية الحديثة.

وأوضحت جدول «خطة التدريب عن بُعد»، المرفق مع تعميم أصدرته ووزعته الوزارة على المدارس، أخيراً، أن التدريب سوف يشمل خلال فترة التدريب، 6 ورش تدريبية حول التعلم عن بُعد، هي مدخل للتعلم عن بُعد، ودليل الحلقات النقاشية بعد التعلم الذاتي عبر منصة التدريب، والأدوات المستخدمة في التعلم عن بُعد، وتصميم التعلم في سياق التعلم عن بُعد، وتنفيذه، والتقييم الإلكتروني فيه.

وحددت الوزارة مواعيد التدريب تبدأ من التاسعة صباحاً من كل يوم خلال أسبوع التدريب، حتى الواحدة ظهراً، ولفتت إلى أن الورش التدريبية سوف يتم تنفيذها من خلال عدة آليات، هي منصة التدريب Learning Curve، وتدريب عن بُعد بمجمعات المدربين، وتدريب عن بُعد بمجمعات التعلم.

وأشارت الوزارة إلى أن الورش التدريبية سوف تكون للمواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية، وسوف يشمل تطبيقات عملية لإنتاج محتوى إلكتروني، إضافة إلى تطبيق عملي لتصميم التعلم لحصص دراسية تنفذ عن بُعد، وتطبيقات عملية لتقييم التعلم عن بُعد.

إيجابيات

وتهدف تلك المنصة إلى نشر مفهوم التدريب الرقمي، وإبراز الإيجابيات وتسهيل نقل المعلومة وإيصالها، إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، والارتقاء بقدرات الموارد البشرية عبر الانتقال من مبدأ التعليم إلى التعلم، ودعم الإبداع والابتكار في المعرفة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى استثمار الموارد وتوفير الوقت والجهد بما يتناسب مع معطيات مؤسسة المستقبل.

مستويات

يتم تقديم البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة، وفق عدة مستويات ومراحل، لتمكين العاملين على اكتساب الكفايات التخصصية، ولتطوير عملية التعلم والتعليم، وتحقيق أهداف المدرسة الإماراتية، فضلاً عن توفير برامج تدريبية إلكترونية.