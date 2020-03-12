جامعة خليفة تفوز بنصف منح «أبوظبي للتميز البحثي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مكانتها المرموقة كمؤسسة بحثية تركز على القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بفوزها بما يقارب نصف المنح البحثية في برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي.

وفازت جامعة خليفة بـ23 جائزة مما مجموعه 48 جائزة تم منحها ضمن برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي، الذي شهد هذا العام الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه، حيث تقدر قيمة الجوائز التي فازت بها الجامعة بأكثر من 21 مليون درهم.

وكانت جامعة خليفة قد قدمت 23 مقترحاً بحثياً، بواقع 17 مقترحاً بحثياً تم تقديمها من كلية الهندسة و5 مقترحات بحثية مقدمة من كلية الآداب والعلوم ومقترحاً بحثياً واحداً من كلية الطب والعلوم الصحية.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تؤكد جامعة خليفة مرة أخرى مكانتها المرموقة كجامعة بحثية رائدة تركز على القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتسهم في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، لقد أسهمت الخبرات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة، إضافة إلى ما توفره الجامعة من بيئة مثالية للابتكار في تحقيق هذا الإنجاز المهم. نأمل أن يستمر الباحثون بمواصلة دعم مسيرة الجامعة في رحلة الاستكشافات العلمية، وتدريب وتطوير الطلبة المتميزين، لتعزيز مكانة الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

من ناحية أخرى، فاق مجموع المقترحات البحثية والمنح التي تسلمتها جامعة خليفة في برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي لعام 2019 مجموع مقترحات المشاريع والمنح للبرنامج في دورته لعام 2017 الذي فازت فيه الجامعة بمنح بحثية بلغ مجموعها 5 ملايين درهم، وذلك عن 18 مقترحاً بحثياً.

ويهدف برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي إلى تمويل المقترحات البحثية المتميزة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، حيث شمل البرنامج في دورته لعام 2019 الصناعات الفضائية والطاقة والبيئة والصحة وغيرها.