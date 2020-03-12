«أبوظبي للإدارة»: طرح الصفوف الدراسية عبر التعلم عن بعد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

اتخذت كلية أبوظبي للإدارة جميع الإجراءات اللازمة لطرح ما تبقى من الصفوف الدراسية في الفصل الدراسي الحالي عن طريق التعلم عن بعد، بعد انتهاء إجازة الربيع في الثاني والعشرين من مارس الجاري، إذ سيتم استخدام تطبيق Teams Microsoft من خلال الترخيص الخاص بالكلية، الذي سيتيح لكافة الطلبة تنزيل التطبيق والدخول إليه باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالكلية، ويتميز هذا التطبيق بإمكانية التفاعل المباشر بين الطلبة والمحاضر، كما يتيح للطلبة تنزيل كل المواد الدراسية المطلوبة.

وأكد البروفيسور عبد الله الكوافي أبو نعمة، رئيس الكلية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن الخطوات الوقائية والاحترازية، لضمان سلامة الطلبة تماشياً مع الجهود والإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني، للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).