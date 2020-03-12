«جامعة محمد الخامس» جاهزة لـ «التعليم عن بعد»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت جامعة محمد الخامس أبوظبي لطلبة الجامعة وأولياء أمورهم وكافة الجمهور عن جاهزيتها لتنفيذ «التعليم عن بعد» في كافة البرامج المعتمدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وقد وضعت الجامعة لهذا الغرض خطة متكاملة لتنفيذ كافة الإجراءات ذات الصلة استعداداً لإطلاق تجربة التعليم عن بعد؛ ابتداءً من 22 مارس الجاري، حيث تم التأكد من جاهزية البرامج والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات المستخدمة بالجامعة، وجاهزية الأجهزة وشبكة الإنترنت والخوادم، وأجهزة الحواسيب، والألواح الإلكترونية التي سبق للجامعة أن وزعتها على الطلبة في إطار مشروع الانتقال الرقمي بالجامعة وتطوير مهارات القرن 21 لدى طلبتها، كما تم وضع برنامج للدروس عن بعد، بحيث يتوجب على كافة الطلبة حضور دروسهم في الأوقات المحددة مع تطبيق كافة السياسات المتعلقة بالغياب والزي الرسمي والأمانة العلمية.