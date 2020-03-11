«التربية»: تعطيل الدراسة 4 أسابيع مستمر وندرس الاحتمالات كافة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة لمدة 4 أسابيع، والذي بدأ العمل به الأحد الماضي مستمر دون تغيير سواء ما يتعلق بإجازة الربيع أو العمل بمبادرة «التعلم عن بعد» في الأسبوعين الأخيرين منها، واستئناف الدوام في الخامس من أبريل المقبل، مضيفاً أن الوزارة تدرس مع الجهات المعنية كافة الاحتمالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع التعليمي، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأشار المصدر إلى أن الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد يستدعي أن تكون هناك دراسة لجميع الاحتمالات، حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.

وأفاد بأن الهيئتين الإدارية والتعليمية سيخضعون للتدريب التخصصي عبر بوابة التدريب الإلكترونية بدءاً من 15 مارس الجاري حتى 19 من الشهر نفسه، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وشدد المصدر على عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في الثالث من مارس الجاري تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة، بدءاً من الأحد 8 مارس، ولمدة 4 أسابيع.

وأوضحت الوزارة حينها، أن مصلحة الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، حيث تم التكفل بتحقيق جميع الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية التعلم عن بعد، حيث تم تطبيق هذه المبادرة بشكل تجريبي، وتمت تهيئة الميدان التربوي، من طلبة ومعلمين وإداريين وأولياء أمور لهذه العملية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها ونجاعتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار تركت للمدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعلم عن بُعد، وفقاً لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه الظروف مع الأخذ بترتيب الاستحقاقات المرتبطة بسير العملية التعليمية بناء على الضوابط والإجراءات المعمول بها لديها والتي تضمن تحقيق أفضل معايير التعلم.