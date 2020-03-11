منحة دراسية لحملة «إسعاد» من «الكلية الأمريكية»

المصدر: (دبي - البيان)

في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، والكلية الأمريكية بدبي، قدمت الكلية إلى لجنة بطاقة إسعاد منحة دراسية كاملة جديدة لفترة أربع سنوات بقيمة 131 ألف درهم، لتصبح عدد المنح الدراسية المقدمة من الكلية 3 منح دراسية بقيمة إجمالية 393 ألف درهم، يستفيد منها حاملو بطاقة إسعاد من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين على نسبة 90% فما فوق، على أن يحافظ الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 0.3، بالإضافة إلى خصم بنسبة 25% على برامج الكلية للطلاب حاملي البطاقة من الحاصلين على معدل أقل عن 90% في الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد برئاسة زكريا سيف، رئيس القطاع، إلى مقر «الكلية الأمريكية بدبي» حيث قدم الوفد شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، إلى الكلية الأمريكية بدبي، تسلمها الدكتور حسن وهبة، رئيس الكلية، تقديراً لتعاونهم المستمر مع اللجنة.