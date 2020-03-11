جامعة عجمان جاهزة لتطبيق «التعلم عن بعد»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

كشف الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان عن جاهزية الجامعة لتطبيق نظام التعلم عن بعد، نظراً لامتلاكها بنية تقنية مميزة.

وأكد أنه خلال الأسبوع الماضي تم تدريب الهيئة التدريسية بالجامعة، والذين تجاوز عددهم 280 عضو تدريس من خلال عمل قاعات دراسية افتراضية، بحضور عضو التدريس ومساعدي التدريس الذين يلعبون دور الطلبة للوقوف على أي سلبية تطرأ لعلاجها في مهدها حتى يتم التهيئة التقنية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم توزيع فيديوهات على الطلبة تحوي محاضرات تفاعلية، إضافة إلى أن تلك الفيديوهات تبين للطلبة كيفية استخدام البرنامج الخاص بعملية التعليم عن بعد والدخول إلى البرنامج «أون لاين»، مبيناً أن الجامعة يدرس بها 6 آلاف و500 طالب وطالبة بمختلف الكليات، كما أن إدارة الجامعة منحت موظفيها دواماً مرناً 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات.

وقال مدير جامعة عجمان، إنه سوف يتم تكثيف الدراسة النظرية عبر برنامج التعلم عن بعد لكافة الطلبة والتخصصات بمختلف الكليات، كما أنه سوف يتم تأجيل كل ما هو تطبيقي، وفي ما بعد سوف يتم تدريسها، ومن الممكن استغلال عطلة السبت حتى نتمكن من تغطية كافة المنهاج – خصوصاً – لكليتي الطب البشري وطب الأسنان.

وناشد الصغير الطلبة وأولياء أمورهم بأن يأخذوا نظام التعلم عن بعد بصورة جدية، لأن هناك عمليات تقويم وامتحانات سوف تجرى للطلبة، وأن هناك العديد من الشركات التي تتخصص في مراقبة الامتحانات (أون لاين)، كما دعا أولياء الأمور إلى توفير خدمة (الواي فاي) بصورة سريعة وفعالة حتى لا تشكل عقبة أمام الطلبة وتحول دون حضورهم للمحاضرات التي سوف يتم تنظيمها عن بعد، مبيناً أن التعلم عن بعد يمنح الطلبة مرونة من ناحية الوقت والتركيز.